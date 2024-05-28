Когда будут ремонтировать стадион "Динамо" в Барнауле и что этому мешает
Руководство команды рассказало, что этому мешает. Нужны деньги, очень много денег
28 мая 2024, 08:30, ИА Амител
Стадион футбольного клуба "Динамо-Барнаул" в самом центре города нуждается в реконструкции, но на это необходимы большие средства, которых у руководства "бело-голубых" нет. Один из вариантов – снести стадион и построить на его месте более компактную арену. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказал вице-президент ФК "Динамо-Барнаул" Александр Суховерхов.
Сколько стоит ремонт стадиона "Динамо"?
Неизвестно. Для этого нужно заказать проектно-сметную документацию. По предварительным подсчетам, речь идет об очень больших деньгах. Арена принадлежит Центральному совету ВФСО "Динамо" и находится в оперативном управлении. Руководство барнаульского "Динамо" посещало Москву, но договориться о реконструкции главной арены края не удалось. В итоге сейчас решается вопрос, как вложить деньги из регионального бюджета в ремонт стадиона.
"Но это не значит, что мы сидим сложа руки и ждем, пока что-то произойдет. Ведутся постоянные переговоры с правительством Алтайского края и администрацией Барнаула. Но пока не найден механизм, как можно использовать бюджетные деньги для ремонтно-строительных работ на стадионе. Поэтому пока мы рассчитываем только на средства Алтайской краевой организации "Динамо", – отметил Александр Суховерхов.
По словам представителя клуба, есть вариант, при котором снести стадион и построить новый будет дешевле. Однако изменились градостроительные нормы и спорткомплекс таких же размеров без большой парковки "втиснуть" уже не получится. Тогда придется возводить арену более компактную, поэтому основной вариант – ремонтировать уже существующий стадион. Необходимо привести в порядок трибуны, различные инженерные коммуникации и другие помещения.
В этом году матчи "Динамо" уже будут проходить при новом освещении. Установка прожекторов стоила около 5 миллионов рублей. Долгие годы из-за их отсутствия матчи динамовцев проходили в дневное время. Сейчас же эта проблема решена.
Кроме того, руководство клуба намерено положить новый искусственный газон на арене. На это необходимо около 50 миллионов рублей. Деньги планируют искать у РФС. Если Российский футбольный союз не выделит средства, то за свои деньги руководство "Динамо" может постелить в 2025 году новый натуральный газон. На это потребуется от 10 до 12 миллионов рублей.
Чем известен стадион "Динамо"?
Расположенный в центре Барнаула стадион футбольной команды "Динамо" является самым крупным в Алтайском крае: он вмещает 16 тысяч человек. Стадион был построен в 1927 году на месте спортплощадки для работников торговли.
В 1941 году объект был реконструирован: появились трибуны для зрителей, новое футбольное поле, гаревая дорожка. Свой нынешний облик арена получила в 60-х годах прошлого века. Тогда после масштабной реконструкции уложили новый газон с дренажным покрытием, а также построили душевые, раздевалки, судейские комнаты, теннисный корт. Сегодня стадион нуждается в новой реконструкции.
09:23:11 28-05-2024
главный стадион города и края выглядит грустно, задержался в веселых девяностых) и стоимость его ремонты стоит не много денег), а конкретных денег при составлении проектно-сметной документации на реконструкцию), если таковая возникнет.
09:43:54 28-05-2024
гость (09:23:11 28-05-2024) главный стадион города и края выглядит грустно, задержался в... Стоимость ремонта не стот много денег, если делать честно ремонт без воровства, а так, цена ремонта будет заоблачной, если они лишь за газон 50 лямов насчитали, а ремонт, как бы не виллиард вышел.
09:36:04 28-05-2024
Снести стадион отличная идея, а вот построить новый компактный не очень. Гораздо лучше будет построить на этом месте ЖК бизнес-класса. А торговые галереи на первом этаже можно стилизовать под стадион, чтобы сохранить исторический облик. И все довольны и счастливы, где-то даже было такое вроде бы
09:57:36 28-05-2024
Гость (09:36:04 28-05-2024) Снести стадион отличная идея, а вот построить новый компактн...
Да к тому же можно на крыше сделать мини-футбольную площадку и бассейн. Главное чтобы как можно больше людей занимались спортом
09:58:35 28-05-2024
Снести и выстроить очередное уродство. Ведь продажные продали Локомотив
11:06:42 28-05-2024
Гость (09:58:35 28-05-2024) Снести и выстроить очередное уродство. Ведь продажные продал... Все и так уже снесли,осталось одно Динамо ,я полагаю и его ждёт та же судьба .
11:03:24 28-05-2024
Ни одного нормального спортивного сооружения в Барнауле нет ,а эти остатки построены в далекие 60-70е годы ,так на этом и живем ,печально все это .