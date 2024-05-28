Когда будут ремонтировать стадион "Динамо" в Барнауле и что этому мешает

Руководство команды рассказало, что этому мешает. Нужны деньги, очень много денег

28 мая 2024, 08:30, ИА Амител

Стадион "Динамо" / Фото: сайт клуба

Стадион футбольного клуба "Динамо-Барнаул" в самом центре города нуждается в реконструкции, но на это необходимы большие средства, которых у руководства "бело-голубых" нет. Один из вариантов – снести стадион и построить на его месте более компактную арену. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказал вице-президент ФК "Динамо-Барнаул" Александр Суховерхов.

Сколько стоит ремонт стадиона "Динамо"?

Неизвестно. Для этого нужно заказать проектно-сметную документацию. По предварительным подсчетам, речь идет об очень больших деньгах. Арена принадлежит Центральному совету ВФСО "Динамо" и находится в оперативном управлении. Руководство барнаульского "Динамо" посещало Москву, но договориться о реконструкции главной арены края не удалось. В итоге сейчас решается вопрос, как вложить деньги из регионального бюджета в ремонт стадиона.

"Но это не значит, что мы сидим сложа руки и ждем, пока что-то произойдет. Ведутся постоянные переговоры с правительством Алтайского края и администрацией Барнаула. Но пока не найден механизм, как можно использовать бюджетные деньги для ремонтно-строительных работ на стадионе. Поэтому пока мы рассчитываем только на средства Алтайской краевой организации "Динамо", – отметил Александр Суховерхов.

По словам представителя клуба, есть вариант, при котором снести стадион и построить новый будет дешевле. Однако изменились градостроительные нормы и спорткомплекс таких же размеров без большой парковки "втиснуть" уже не получится. Тогда придется возводить арену более компактную, поэтому основной вариант – ремонтировать уже существующий стадион. Необходимо привести в порядок трибуны, различные инженерные коммуникации и другие помещения.

В этом году матчи "Динамо" уже будут проходить при новом освещении. Установка прожекторов стоила около 5 миллионов рублей. Долгие годы из-за их отсутствия матчи динамовцев проходили в дневное время. Сейчас же эта проблема решена.

Кроме того, руководство клуба намерено положить новый искусственный газон на арене. На это необходимо около 50 миллионов рублей. Деньги планируют искать у РФС. Если Российский футбольный союз не выделит средства, то за свои деньги руководство "Динамо" может постелить в 2025 году новый натуральный газон. На это потребуется от 10 до 12 миллионов рублей.

Чем известен стадион "Динамо"?

Расположенный в центре Барнаула стадион футбольной команды "Динамо" является самым крупным в Алтайском крае: он вмещает 16 тысяч человек. Стадион был построен в 1927 году на месте спортплощадки для работников торговли.

В 1941 году объект был реконструирован: появились трибуны для зрителей, новое футбольное поле, гаревая дорожка. Свой нынешний облик арена получила в 60-х годах прошлого века. Тогда после масштабной реконструкции уложили новый газон с дренажным покрытием, а также построили душевые, раздевалки, судейские комнаты, теннисный корт. Сегодня стадион нуждается в новой реконструкции.