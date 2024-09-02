"Русские витязи" опубликовали "доброе видео" и поздравили барнаульских школьников

Пилотажная группа надеется, что через несколько лет их ряды пополнит барнаулец

02 сентября 2024, 16:49, ИА Амител

"Русские витязи" написали в своем Telegram-канале, что будут рады, если через несколько лет их ряды пополнит барнаулец. И напоследок опубликовали "маленькое доброе видео".

Напомним, сегодня пилотажная группа сделала круг почета над Барнаулом и поблагодарила жителей за душевный прием. Летчики отметили, что своим пролетом над городом они поздравили учащихся с первым учебным днем.

"Пожелаем ребятам крепкого здоровья, быть дисциплинированными, уважать старшее поколение и четко ставить перед собой цели! Будем рады, если через несколько лет ряды нашей группы пополнит барнаулец и напомнит нам, каким образом родилась мечта стать летчиком!" – написала авиагруппа.

Напомним, "Русские витязи" сразу после полета над Барнаулом в День города рассказали в эксклюзивном интервью amic.ru, что они не смогли показать зрителям из-за погоды, а также с какой скоростью летали истребители. Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашей программе "Переговорка".