НОВОСТИОбщество

"Русские витязи" сделали круг почета над Барнаулом и поблагодарили за душевный прием

"До скорых встреч!" – написала пилотажная группа в своих соцсетях

02 сентября 2024, 12:17, ИА Амител

Пилотажная группа "Русские витязи" сделает круг почета над Барнаулом, прежде чем улететь из города, пишут они в своем Telegram-канале.

"Прежде чем попрощаться, выполним круг почета над городом. Еще раз поприветствуем всех вас и поблагодарим за душевный прием! До скорых встреч! Ваши "Русские витязи", – говорится в сообщении.

Ранее "Русские витязи" из кабины истребителя сделали фото с брелоком "Я люблю Барнаул".

Напомним, "Русские витязи" 31 августа выступили на Дне города Барнаула. На авиашоу пришло огромное количество жителей, на набережной Оби и в Нагорном парке просто не было свободного места. Amic.ru опубликовал лучшие моменты полета над городом шестерки Су-30СМ.

"Русские витязи" поздравили Барнаул и показали город с высоты птичьего полета

Пилотажная группа пожелала барнаульцам ясного неба над головами и чтобы мечты были высокими
НОВОСТИОбщество

Барнаул День города
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Комментарии 15

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алтайский

12:24:11 02-09-2024

Класс! Я до сих пор под большим впечатлением от авиашоу!

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Стас Пле

15:55:10 02-09-2024

алтайский (12:24:11 02-09-2024) Класс! Я до сих пор под большим впечатлением от авиашоу!... Как юнец стоял с открытым ртом и восхищался!

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Патриот

12:46:31 02-09-2024

Ну шуму-то много было.

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ДМВ

13:02:31 02-09-2024

Над Научным прошли в 12:13, шикарное зрелище, мороз по коже.

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Гость

13:03:46 02-09-2024

Целый год их ждать...

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Гость

15:14:36 02-09-2024

Гость (13:03:46 02-09-2024) Целый год их ждать...... Каждый год под новосибирском на аэродроме в Мочище проходит шикарное авиашоу. Обычно в конце июля. Часов с 10 утра, и часов до трёх дня. В выходной день. Там не только Стрижи и Витязи бывают. Там и женские пилотажные группы, и парашютисты, и старинная авиатехника, и вертолёты. Мы каждый год ездим, очень нравится.

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Гость

13:08:15 02-09-2024

Они улетели,но обещали вернуться.Такие славные.

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Гость

13:12:55 02-09-2024

Большое СПАСИБО нашим асам!

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Бдыщ!!!

15:13:16 02-09-2024

Зимой давненько интереснее было

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гость

16:08:08 02-09-2024

Благодарим вас любимые наши Русские витязи!
Прилетайте в небо над Барнаулом ещё и ещё, много, много раз

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Наталья

06:05:15 03-09-2024

Какие шоу, люди война идёт. Лучшие бы эти деньги на помощь туда отправили

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Гость

06:18:35 03-09-2024

Наталья (06:05:15 03-09-2024) Какие шоу, люди война идёт. Лучшие бы эти деньги на помощь т... Тем не менее, у очередного генерала нашли недвиги на 120 лямов. Может лучше эти деньги отправить на нужды СВО, а простому человеку оставить праздник.

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Гость

07:47:46 03-09-2024

Наталья (06:05:15 03-09-2024) Какие шоу, люди война идёт. Лучшие бы эти деньги на помощь т...
Отправляй зарплату свою. Ну, почку можешь еще продать.

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Гость

19:10:33 03-09-2024

Наталья (06:05:15 03-09-2024) Какие шоу, люди война идёт. Лучшие бы эти деньги на помощь т... Это специальные элитные войска, чтобы враги видели какая мощь. Да и мальчишки задумаются куда пойти учиться. Лишь бы брюзжать...

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Инна

01:34:34 04-09-2024

Восторг.!!!Высшее мастерство!!! СПАСИБО. Два дня ходили смотреть!!!!

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