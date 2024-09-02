"Русские витязи" сделали круг почета над Барнаулом и поблагодарили за душевный прием

"До скорых встреч!" – написала пилотажная группа в своих соцсетях

02 сентября 2024, 12:17, ИА Амител

Пилотажная группа "Русские витязи" сделает круг почета над Барнаулом, прежде чем улететь из города, пишут они в своем Telegram-канале.

"Прежде чем попрощаться, выполним круг почета над городом. Еще раз поприветствуем всех вас и поблагодарим за душевный прием! До скорых встреч! Ваши "Русские витязи", – говорится в сообщении.

Ранее "Русские витязи" из кабины истребителя сделали фото с брелоком "Я люблю Барнаул".

Напомним, "Русские витязи" 31 августа выступили на Дне города Барнаула. На авиашоу пришло огромное количество жителей, на набережной Оби и в Нагорном парке просто не было свободного места. Amic.ru опубликовал лучшие моменты полета над городом шестерки Су-30СМ.