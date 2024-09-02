"Русские витязи" сделали круг почета над Барнаулом и поблагодарили за душевный прием
"До скорых встреч!" – написала пилотажная группа в своих соцсетях
02 сентября 2024, 12:17, ИА Амител
Пилотажная группа "Русские витязи" сделает круг почета над Барнаулом, прежде чем улететь из города, пишут они в своем Telegram-канале.
"Прежде чем попрощаться, выполним круг почета над городом. Еще раз поприветствуем всех вас и поблагодарим за душевный прием! До скорых встреч! Ваши "Русские витязи", – говорится в сообщении.
Ранее "Русские витязи" из кабины истребителя сделали фото с брелоком "Я люблю Барнаул".
Напомним, "Русские витязи" 31 августа выступили на Дне города Барнаула. На авиашоу пришло огромное количество жителей, на набережной Оби и в Нагорном парке просто не было свободного места. Amic.ru опубликовал лучшие моменты полета над городом шестерки Су-30СМ.
12:24:11 02-09-2024
Класс! Я до сих пор под большим впечатлением от авиашоу!
15:55:10 02-09-2024
алтайский (12:24:11 02-09-2024) Класс! Я до сих пор под большим впечатлением от авиашоу!... Как юнец стоял с открытым ртом и восхищался!
12:46:31 02-09-2024
Ну шуму-то много было.
13:02:31 02-09-2024
Над Научным прошли в 12:13, шикарное зрелище, мороз по коже.
13:03:46 02-09-2024
Целый год их ждать...
15:14:36 02-09-2024
Гость (13:03:46 02-09-2024) Целый год их ждать...... Каждый год под новосибирском на аэродроме в Мочище проходит шикарное авиашоу. Обычно в конце июля. Часов с 10 утра, и часов до трёх дня. В выходной день. Там не только Стрижи и Витязи бывают. Там и женские пилотажные группы, и парашютисты, и старинная авиатехника, и вертолёты. Мы каждый год ездим, очень нравится.
13:08:15 02-09-2024
Они улетели,но обещали вернуться.Такие славные.
13:12:55 02-09-2024
Большое СПАСИБО нашим асам!
15:13:16 02-09-2024
Зимой давненько интереснее было
16:08:08 02-09-2024
Благодарим вас любимые наши Русские витязи!
Прилетайте в небо над Барнаулом ещё и ещё, много, много раз
06:05:15 03-09-2024
Какие шоу, люди война идёт. Лучшие бы эти деньги на помощь туда отправили
06:18:35 03-09-2024
Наталья (06:05:15 03-09-2024) Какие шоу, люди война идёт. Лучшие бы эти деньги на помощь т... Тем не менее, у очередного генерала нашли недвиги на 120 лямов. Может лучше эти деньги отправить на нужды СВО, а простому человеку оставить праздник.
07:47:46 03-09-2024
Наталья (06:05:15 03-09-2024) Какие шоу, люди война идёт. Лучшие бы эти деньги на помощь т...
Отправляй зарплату свою. Ну, почку можешь еще продать.
19:10:33 03-09-2024
Наталья (06:05:15 03-09-2024) Какие шоу, люди война идёт. Лучшие бы эти деньги на помощь т... Это специальные элитные войска, чтобы враги видели какая мощь. Да и мальчишки задумаются куда пойти учиться. Лишь бы брюзжать...
01:34:34 04-09-2024
Восторг.!!!Высшее мастерство!!! СПАСИБО. Два дня ходили смотреть!!!!