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"Русские витязи" провели экскурсии для барнаульских школьников

Участниками экскурсий стали юнармейцы, учащиеся профильных классов и члены военно-патриотических клубов

29 августа 2024, 22:45, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В барнаульском аэропорту имени Германа Титова участники группы "Русские витязи" провели экскурсии для школьников. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Участниками экскурсий стали юнармейцы, учащиеся профильных классов и члены военно-патриотических клубов — в общей сложности 320 школьников

"Экскурсии проходят в течение двух дней, что позволит ребятам более глубоко ознакомиться со строением самолетов", – заявил председатель комитета по образованию Андрей Муль.

Напомним, что авиагруппа "Русские витязи" покажет авиашоу в День города. Они начнут выступать в 17:00 31 августа.

Барнаул День города
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Комментарии 1

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Гость

12:06:53 30-08-2024

а из частной школы платно можно экскурсию устроить?

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