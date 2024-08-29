"Русские витязи" провели экскурсии для барнаульских школьников
Участниками экскурсий стали юнармейцы, учащиеся профильных классов и члены военно-патриотических клубов
29 августа 2024, 22:45, ИА Амител
В барнаульском аэропорту имени Германа Титова участники группы "Русские витязи" провели экскурсии для школьников. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.
Участниками экскурсий стали юнармейцы, учащиеся профильных классов и члены военно-патриотических клубов — в общей сложности 320 школьников
"Экскурсии проходят в течение двух дней, что позволит ребятам более глубоко ознакомиться со строением самолетов", – заявил председатель комитета по образованию Андрей Муль.
Напомним, что авиагруппа "Русские витязи" покажет авиашоу в День города. Они начнут выступать в 17:00 31 августа.
12:06:53 30-08-2024
а из частной школы платно можно экскурсию устроить?