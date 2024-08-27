"Русские витязи" прилетят в Барнаул 27 августа

Пилоты будут готовиться к выступлению на День города

27 августа 2024, 09:45, ИА Амител

Фото: сайт пилотажной группы "Русские витязи"

В Барнаул 27 августа прибудет авиационная группа "Русские витязи" для подготовки к выступлению на День города 31 августа.

Как сообщили в мэрии, летчики прилетят около 14:00 и совершат несколько пролетов над столицей Алтайского края.

Затем они приземлятся в аэропорту, где запланированы встречи с воспитанниками военно-патриотических клубов, – барнаульские школьники наглядно ознакомятся с новейшими моделями отечественных истребителей.

30 августа с 15:00 до 15:30 летчики проведут тренировочные полеты над акваторией Оби. А основное выступление пройдет здесь 31-го числа с 17:00 до 18:00.