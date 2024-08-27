"Русские витязи" прилетят в Барнаул 27 августа
Пилоты будут готовиться к выступлению на День города
27 августа 2024, 09:45, ИА Амител
Фото: сайт пилотажной группы "Русские витязи"
В Барнаул 27 августа прибудет авиационная группа "Русские витязи" для подготовки к выступлению на День города 31 августа.
Как сообщили в мэрии, летчики прилетят около 14:00 и совершат несколько пролетов над столицей Алтайского края.
Затем они приземлятся в аэропорту, где запланированы встречи с воспитанниками военно-патриотических клубов, – барнаульские школьники наглядно ознакомятся с новейшими моделями отечественных истребителей.
30 августа с 15:00 до 15:30 летчики проведут тренировочные полеты над акваторией Оби. А основное выступление пройдет здесь 31-го числа с 17:00 до 18:00.
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11:06:07 27-08-2024
На фронте они должны летать, а не в небе над Барнаулом деньги зашибать! Барнаул, а ты без шоу никак? До праздников ли, когда столько людей гибнет, страдает. И это в вашем понятии единение?
11:11:34 27-08-2024
Люди грошами делятся с фронтом, стараясь помочь, а вам праздники подавай. Там дети плачут, старики умирают, не дожив до старости, а вы празднуете. Эти деньги на фро нт надо направить, а не на свои хотелки!
12:01:57 27-08-2024
Технологии власти таковы, что зрелища тоже нужны, гость. Тем более война официально не объявлена, и не зря.
12:42:47 27-08-2024
Первому и второму (12:01:57 27-08-2024) Технологии власти таковы, что зрелища тоже нужны, гость. Тем... Ну так приезжайте на Украину или под Курск, там такие зрелища!!!! Хоть на денёк сгоняйте туда, вречатлитесь