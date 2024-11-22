На берегу Оби рядом с Барнаульской нефтебазой восстановят экосистему

Здесь уже провели первый этап исследовательских работ

22 ноября 2024, 20:30, ИА Амител

Территория рядом с Барнаульской нефтебазой / Фото: пресс-служба компании "Газпромнефть – Региональные продажи"

Предприятие "Газпромнефть-Терминал" провело полевые исследования для подготовки проекта рекультивации участка в районе откоса и берегового склона реки Оби в Барнауле. Работы выполняет Нижегородский институт прикладных технологий, который отвечает за инженерные изыскания и весь цикл подготовки проекта.

Цель проекта – восстановить экосистему и устранить промышленные последствия воздействия рядом с нефтебазой, накопленные с 1936 по 2005 год.

В ходе первого этапа исследования эксперты изучили состав грунта и подземных вод, собрали топографические и геодезические данные, а также проанализировали природные условия района. Эти сведения лягут в основу дальнейших проектных решений.

Результаты исследований используют для разработки оптимальных мер по рекультивации, включая противооползневые мероприятия, сооружения для защиты территории, а также, при необходимости, очистку и отвод подземных вод. В настоящее время ведутся лабораторные испытания технологий, предложенных для проведения рекультивации.

Барнаульская нефтебаза вошла в состав ООО "Газпромнефть-Терминал" в 2012 году. После этого на предприятии провели модернизацию основного оборудования и внедрили автоматизированную систему отгрузки топлива. Все производственные процессы соответствуют требованиям промышленной и экологической безопасности.