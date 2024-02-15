Путин разрешил регионам закрывать "наливайки". Исчезнут ли псевдобары на Алтае?

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов объяснил amic.ru, как будут решать проблему с "наливайками" в многоквартирных домах

15 февраля 2024, 06:15, ИА Амител

Пивной бар в Новосибирске / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в "наливайках". По сути, закон дает регионам право регулировать и время продажи алкоголя в общепите. Власти Алтайского края и депутаты АКЗС еще в начале 2024 года начали работу над документом, который бы регламентировал деятельность псевдобаров в многоквартирных домах. Согласно инициативе, планируется ограничить время работы небольших заведений. При этом депутаты намерены, наоборот, увеличить время продажи спиртного в розничных магазинах. Уполномоченный по правам предпринимателей Алтайского края Андрей Осипов объяснил amic.ru, как будут бороться с "наливайками" в регионе. Спойлер: закрытия заведений не произойдет.

Что за федеральный законопроект о закрытии "наливаек"?

Теперь региональные власти смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Так, можно будет ввести требования о розничной продаже сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре при оказании услуг общественного питания только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.

Кроме того, власти теперь имеют право ограничить время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, исключая рестораны в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Так, а какие заведения правильно называть "наливайками"?

Те, где нет столиков, туалета и напитки можно купить только навынос. Инициативная группа депутатов АКЗС уже начала работу по закону о "наливайках". Они хотели сделать это раньше, но ждали полномочий от федеральных властей.

По словам Андрея Осипова, сейчас идет обсуждение инициативы с представителями бизнеса. Одна из задач – соблюсти интересы жителей многоквартирных домов и сделать так, чтобы это не повлияло на бизнес. Речи об ограничении деятельности нормальных мини-баров в домах, чья площадь значительно превышает 30 квадратных метров, не идет. Там стоят столики, есть санузел, можно купить еду и с комфортом отдохнуть. А вот небольших магазинов, где алкоголь продают только навынос, законопроект как раз и коснется.

"Мини-бары будут работать, как и раньше. Обычно в них можно заказать еду и посидеть. Конечно, мы не планируем ограничивать работу этих заведений. Речь идет именно о псевдобарах, где поставили две стоечки и нет ни туалета, ничего. Ради этого и принимался федеральный законопроект", – пояснил Андрей Осипов.

И как будут ограничивать работу "наливаек"?

По предварительным планам депутатов, работу "наливаек" ограничат до 23 часов. При этом параллельно будет увеличено время продажи алкоголя в розничных магазинах и торговых сетях – также до 23:00. Сейчас пиво или водку нельзя приобрести после 21:00.

"План пока такой – сделать время по продаже алкоголя одинаковым для всех. Тогда, возможно, покупатели будут приобретать алкоголь в крупных торговых сетях и магазинах, а не в псевдобарах. Это позволит снизить спрос на сомнительный алкоголь, реализуемый нелегально", – объяснил Андрей Осипов.

В 2021 году региональные депутаты уже регламентировали работу магазинов по продаже алкоголя. Тогда в городах запретили "наливать" в помещениях до 30 квадратных метров, а в селах – до 20 квадратных метров.

Когда закон о "наливайках" планируют принять в Алтайском крае?

На сессии АКЗС в апреле. Пока же депутаты продолжат работу над законопроектом. Напомним, 25 января депутаты АКЗС рассмотрели еще один "алкогольный" законопроект. Он касается запрета продажи спиртного в праздники – на День города и 9 Мая. Сейчас мера носит рекомендательный характер, и депутаты закрепили ее официально.