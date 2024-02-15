Путин разрешил регионам закрывать "наливайки". Исчезнут ли псевдобары на Алтае?
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Осипов объяснил amic.ru, как будут решать проблему с "наливайками" в многоквартирных домах
15 февраля 2024, 06:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет власти регионов России правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в "наливайках". По сути, закон дает регионам право регулировать и время продажи алкоголя в общепите. Власти Алтайского края и депутаты АКЗС еще в начале 2024 года начали работу над документом, который бы регламентировал деятельность псевдобаров в многоквартирных домах. Согласно инициативе, планируется ограничить время работы небольших заведений. При этом депутаты намерены, наоборот, увеличить время продажи спиртного в розничных магазинах. Уполномоченный по правам предпринимателей Алтайского края Андрей Осипов объяснил amic.ru, как будут бороться с "наливайками" в регионе. Спойлер: закрытия заведений не произойдет.
Что за федеральный законопроект о закрытии "наливаек"?
Теперь региональные власти смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Так, можно будет ввести требования о розничной продаже сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре при оказании услуг общественного питания только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.
Кроме того, власти теперь имеют право ограничить время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, исключая рестораны в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.
Так, а какие заведения правильно называть "наливайками"?
Те, где нет столиков, туалета и напитки можно купить только навынос. Инициативная группа депутатов АКЗС уже начала работу по закону о "наливайках". Они хотели сделать это раньше, но ждали полномочий от федеральных властей.
По словам Андрея Осипова, сейчас идет обсуждение инициативы с представителями бизнеса. Одна из задач – соблюсти интересы жителей многоквартирных домов и сделать так, чтобы это не повлияло на бизнес. Речи об ограничении деятельности нормальных мини-баров в домах, чья площадь значительно превышает 30 квадратных метров, не идет. Там стоят столики, есть санузел, можно купить еду и с комфортом отдохнуть. А вот небольших магазинов, где алкоголь продают только навынос, законопроект как раз и коснется.
"Мини-бары будут работать, как и раньше. Обычно в них можно заказать еду и посидеть. Конечно, мы не планируем ограничивать работу этих заведений. Речь идет именно о псевдобарах, где поставили две стоечки и нет ни туалета, ничего. Ради этого и принимался федеральный законопроект", – пояснил Андрей Осипов.
И как будут ограничивать работу "наливаек"?
По предварительным планам депутатов, работу "наливаек" ограничат до 23 часов. При этом параллельно будет увеличено время продажи алкоголя в розничных магазинах и торговых сетях – также до 23:00. Сейчас пиво или водку нельзя приобрести после 21:00.
"План пока такой – сделать время по продаже алкоголя одинаковым для всех. Тогда, возможно, покупатели будут приобретать алкоголь в крупных торговых сетях и магазинах, а не в псевдобарах. Это позволит снизить спрос на сомнительный алкоголь, реализуемый нелегально", – объяснил Андрей Осипов.
В 2021 году региональные депутаты уже регламентировали работу магазинов по продаже алкоголя. Тогда в городах запретили "наливать" в помещениях до 30 квадратных метров, а в селах – до 20 квадратных метров.
Когда закон о "наливайках" планируют принять в Алтайском крае?
На сессии АКЗС в апреле. Пока же депутаты продолжат работу над законопроектом. Напомним, 25 января депутаты АКЗС рассмотрели еще один "алкогольный" законопроект. Он касается запрета продажи спиртного в праздники – на День города и 9 Мая. Сейчас мера носит рекомендательный характер, и депутаты закрепили ее официально.
08:34:09 15-02-2024
Пусть за одно, топоры, ножи, вилки... эапретит продавать. Чтобы полицаев не беспокоить.
09:42:35 15-02-2024
Для общества выгодно конечно и часы продажи уменьшить и из жилых домов выгнать. Но деньги большие потеряют отдельные граждане, они костьми лягут чтоб продать как можно больше своего пойла.
15:10:20 15-02-2024
Очень хочется насильно поселить господина Осипова и всю эту " заботливую" депутатскую рать в одном из домов прямо над наливайкой!!! Ну, конечно,главное чтобы бизнес не пострадал! И все фракции пляшут в том числе и коммунисты под них! Зачем им думать о людях, которые вынуждены соседствовать с этими заведениями. Дайте решать собственникам хотят ли они такого соседства! Еще раз Алтайский край отличился! На Урале уже принят закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах. Его примут и в других регионах. А у нас правит алко лобби!!! Позорище!