Как выглядит ледовая арена в Барнауле, которую не могут достроить десять лет. Фото
Достроить нельзя снести
02 апреля 2025, 06:15, ИА Амител
Ледовая арена на проспекте Сибирском, 52, в Барнауле, уже более десяти лет стоит в недостроенном виде. Министерство спорта Алтайского края всерьез рассматривает возможность сноса существующей конструкции и возведение нового спортивного объекта с нуля, так как это может оказаться дешевле, чем завершение текущего проекта.
Изначально планировалось, что арена будет построена на федеральные средства. Подрядчиком была выбрана компания "Стройгаз", однако из-за недостатка финансирования работы неоднократно останавливались на годы.
В настоящее время компания "Гражданпроект" из Пензы разрабатывает документацию для завершения строительства, стоимость контракта составляет 28,5 млн рублей. Параллельно специалисты изучают техническую возможность достройки существующей металлической конструкции. По предварительным данным, работы по завершению строительства начнутся не ранее 2026 года, а сдача объекта планируется на 2029 год.
Таким образом, судьба ледовой арены в Барнауле остается неопределенной. Возможно, горожанам придется ждать еще несколько лет, чтобы увидеть новый ледовый дворец, а, возможно, на этом месте будет возведен совершенно новый спортивный объект.
Как выглядит долгострой сейчас – в нашем фоторепортаже.
07:49:50 02-04-2025
"... возможность сноса ... и возведение нового ... с нуля, так как это может оказаться дешевле, чем ..."
Что-то это мне напоминает.
08:19:25 02-04-2025
Это напоминает полную безответственность, некомпетентность и коррупцию. А отсюда вопрос - где посадки с конфискацией?
08:32:27 02-04-2025
Гость (08:19:25 02-04-2025) Это напоминает полную безответственность, некомпетентность и... Экий вы экстремист! Может вам еще и курс рубля не нравится? А может вы еще и сво не поддерживаете?
08:31:35 02-04-2025
Не по хозяйски сносить . Нужно доработать проект до современных реалий , возвратится к первоначальному проекту , где вместимость была 3500 зрителей . Сделать арену под стандарты ВХЛ и пусть там играет команда " Динамо-Алтай " . А для спортшколы " Алтай " сделать новый проект с учётом современных реалий .
09:15:32 02-04-2025
С.М. (08:31:35 02-04-2025) Не по хозяйски сносить . Нужно доработать проект до современ... Какого чёрта это строят на мои налоги? Пусть эти ваши хоккеисты скидываются и на СВОИ деньги достраивают этот каток. Больше он никому не нужен.
10:05:55 02-04-2025
3243243243 (09:15:32 02-04-2025) Какого чёрта это строят на мои налоги? Пусть эти ваши хоккеи... Вы в этой жизни не решаете на что идут ваши налоги и штрафы , государство развивает спорт . В Барнауле хоккей самый посещаемый зрителями вид спорта .
13:07:03 02-04-2025
3243243243 (09:15:32 02-04-2025) Какого чёрта это строят на мои налоги? Пусть эти ваши хоккеи... знаете, я тоже не горю желанием оплачивать вам медицину и мне жаль денег на такое, как у вас, образование сограждан. а с некоторыми, вообще противно жить на одной Земле. и что теперь с вами со всеми делать посоветуете? и, да, я за хоккей, если вы не поняли.
13:19:19 02-04-2025
Элен без ребят (13:07:03 02-04-2025)я за хоккей, если вы не поняли. По "клюшке" соскучились? Ребят же нет рядом...
08:53:29 02-04-2025
Так снести или достроить, а то 28,5 млн. не целевых расходов, кто то за это присядет?
10:52:03 02-04-2025
Гость (08:53:29 02-04-2025) Так снести или достроить, а то 28,5 млн. не целевых расходов... подождать, пока само развалится - экономия
09:10:16 02-04-2025
Помню приезжал пару лет назад цельный генерал на эту стройку, интервью давал, говорил, что всё под контролем и обещал серьезные проблемы строителям если не закончат в ближайшее время.
Вот бы к новости это видео прикрепить
13:31:03 03-04-2025
Гость (09:10:16 02-04-2025) Помню приезжал пару лет назад цельный генерал на эту стройку... Так то стройка заморожена с 2016 года. Помнящий ты наш..
10:54:47 02-04-2025
И когда же эта вся безалаберность закончится ,безответственность ,безграмотность , чиновников приводит к таким последствиям ,а это денежки налогоплательщиков .
11:11:20 02-04-2025
Гость (10:54:47 02-04-2025) И когда же эта вся безалаберность закончится ,безответственн... Вы и правда такой наивный или прикидываетесь?
13:06:43 02-04-2025
Достроить и перепрофилировать в Театр, Дом Актёра или Дом музыки
15:44:58 02-04-2025
Стройку начали в 2011 году. Сдать объект обещали в 2014 году, потом называли 2016 год. Однако и на сегодняшний день дело с мертвой точки сдвинулось незначительно.
– Стоимость возведения объекта в ценах первого квартала 2012 года составила 500,3 миллиона рублей. По причине финансовой несостоятельности генерального подрядчика СПП ОАО «Стройгаз» работы им прекращены в начале 2016 года, – рассказывает заместитель начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края Александр Филиппов. – Сумма освоения средств на существующем этапе строительства составила 178,3 миллиона рублей, из них 34,6 миллиона – федеральные средства, остальные деньги были предоставлены из краевого бюджета.