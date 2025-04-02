Как выглядит ледовая арена в Барнауле, которую не могут достроить десять лет. Фото

Достроить нельзя снести

02 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Ледовая арена на пр. Сибирском, 52, апрель 2025 года / Фото: amic.ru

Ледовая арена на проспекте Сибирском, 52, в Барнауле, уже более десяти лет стоит в недостроенном виде. Министерство спорта Алтайского края всерьез рассматривает возможность сноса существующей конструкции и возведение нового спортивного объекта с нуля, так как это может оказаться дешевле, чем завершение текущего проекта.

Изначально планировалось, что арена будет построена на федеральные средства. Подрядчиком была выбрана компания "Стройгаз", однако из-за недостатка финансирования работы неоднократно останавливались на годы.

В настоящее время компания "Гражданпроект" из Пензы разрабатывает документацию для завершения строительства, стоимость контракта составляет 28,5 млн рублей. Параллельно специалисты изучают техническую возможность достройки существующей металлической конструкции. По предварительным данным, работы по завершению строительства начнутся не ранее 2026 года, а сдача объекта планируется на 2029 год.

Таким образом, судьба ледовой арены в Барнауле остается неопределенной. Возможно, горожанам придется ждать еще несколько лет, чтобы увидеть новый ледовый дворец, а, возможно, на этом месте будет возведен совершенно новый спортивный объект.

Как выглядит долгострой сейчас – в нашем фоторепортаже.