С 1 июля россиянам станут доступны социальные вклады. Что это такое и какой будет прибыль
Банковской опцией смогут воспользоваться люди с невысокими доходами
26 июня 2025, 06:15, ИА Амител
Инвестиции. Деньги / Фото: amic.ru
С 1 июля 2025 года некоторые россияне смогут воспользоваться новыми банковскими инструментами - социальными вкладами и счетами. Это мера поддержки, которая, по мнению властей, позволит людям с невысокими доходами подзаработать и создать финансовую подушку безопасности.
О том, что такое социальный вклад и счет, кому они будут доступны, как их открыть и сколько можно заработать, - в материале amic.ru.
1
Что за социальные счета и вклады появятся с 1 июля 2025 года?
Это специальные банковские инструменты с особыми условиями, которые с 1 июля станут доступны для определенной категории россиян. Условия по этим вкладам и счетам будут ощутимо выгоднее, чем по другим подобным продуктам в тех же самых банках. В частности, кредитная организация не сможет взимать плату за открытие, обслуживание или пополнение таких счетов и вкладов.
При этом у человека будет возможность снять деньги без уменьшения ставки. Впрочем, будут и минусы - максимальное количество средств на счете или вкладе будет ограничено.
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Кто может открыть социальный вклад и счет?
Социальные вклады и счета предназначены для россиян с доходом ниже прожиточного минимума, которые уже пользуются мерами господдержки. Согласно тексту закона, который вступает в силу с 1 июля, банки не смогут отказать такому клиенту в открытии соцсчета или соцвклада.
Как поясняли авторы законопроекта, открытие социального вклада и счета позволит человеку с небольшими доходами научиться финансовой грамотности, а также понемногу сформировать подушку безопасности и выправить свое положение.
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Сколько денег можно положить на социальный вклад или счет?
И на социальном счете, и на социальном вкладе для всех россиян будет установлен лимит в размере 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма, с которой человек сможет получать доход в виде процентов.
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Какие условия и процентные ставки будут по социальным вкладам и счетам?
Социальный вклад можно будет открыть сроком на один год. Возможность продления будет, если гражданин при этом продолжит пользоваться мерами государственной поддержки. Процентная ставка будет равняться максимальной ставке по вкладам для физических лиц в банке, куда обратился гражданин.
По соцсчету условия будут другими: проценты на остаток будут начислять по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ.
Прибыль, полученная таким способом, будет ежемесячно поступать на специальный счет.
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Сколько счетов и вкладов может открыть человек?
Человек сможет открыть лишь один социальный вклад и один социальный счет.
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Как открыть социальный вклад?
Оформить социальный вклад или счет можно будет удаленно, через сайт "Госуслуг". Все крупнейшие банки России будут подключены к этой системе. При этом портал оперативно проверит человека на соответствие всем критериям. Если он действительно имеет право, счет или вклад откроют в кратчайшие сроки.
09:19:49 27-06-2025
Очередная утка помощи бедным, если у тебя пенсия двадцать тысяч рублей на которые жить не возможно, то тебе открыть вклад нельзя, это абсурд и позор.
10:17:27 29-06-2025
Господи, какой бред...... Какие накопительные вклады может открывать соц инвалид с пенсией в прожиточный минимум региона? Да ему этой пенсии не хватает и половины текущих нужд покрыть. А с новым ценником ЖКХ с 1 июля проще сразу в петлю. Лучше бы увеличили выплаты этой категории граждан, до планки что бы они смогли эти самые накопительные счета открывать. Но этого не кто делать не будет. Они лучше себе зарплаты поднимут. А остальные как говорится "не вписались в рынок" Закон природы-выживает сильнейший.