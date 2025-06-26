Банковской опцией смогут воспользоваться люди с невысокими доходами

26 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Инвестиции. Деньги / Фото: amic.ru

С 1 июля 2025 года некоторые россияне смогут воспользоваться новыми банковскими инструментами - социальными вкладами и счетами. Это мера поддержки, которая, по мнению властей, позволит людям с невысокими доходами подзаработать и создать финансовую подушку безопасности.

О том, что такое социальный вклад и счет, кому они будут доступны, как их открыть и сколько можно заработать, - в материале amic.ru.

1 Что за социальные счета и вклады появятся с 1 июля 2025 года? Это специальные банковские инструменты с особыми условиями, которые с 1 июля станут доступны для определенной категории россиян. Условия по этим вкладам и счетам будут ощутимо выгоднее, чем по другим подобным продуктам в тех же самых банках. В частности, кредитная организация не сможет взимать плату за открытие, обслуживание или пополнение таких счетов и вкладов. При этом у человека будет возможность снять деньги без уменьшения ставки. Впрочем, будут и минусы - максимальное количество средств на счете или вкладе будет ограничено.

2 Кто может открыть социальный вклад и счет? Социальные вклады и счета предназначены для россиян с доходом ниже прожиточного минимума, которые уже пользуются мерами господдержки. Согласно тексту закона, который вступает в силу с 1 июля, банки не смогут отказать такому клиенту в открытии соцсчета или соцвклада. Как поясняли авторы законопроекта, открытие социального вклада и счета позволит человеку с небольшими доходами научиться финансовой грамотности, а также понемногу сформировать подушку безопасности и выправить свое положение.

3 Сколько денег можно положить на социальный вклад или счет? И на социальном счете, и на социальном вкладе для всех россиян будет установлен лимит в размере 50 тысяч рублей. Это максимальная сумма, с которой человек сможет получать доход в виде процентов.

4 Какие условия и процентные ставки будут по социальным вкладам и счетам? Социальный вклад можно будет открыть сроком на один год. Возможность продления будет, если гражданин при этом продолжит пользоваться мерами государственной поддержки. Процентная ставка будет равняться максимальной ставке по вкладам для физических лиц в банке, куда обратился гражданин. По соцсчету условия будут другими: проценты на остаток будут начислять по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ. Прибыль, полученная таким способом, будет ежемесячно поступать на специальный счет.

5 Сколько счетов и вкладов может открыть человек? Человек сможет открыть лишь один социальный вклад и один социальный счет.