"Управление идет вслепую". Эксперт назвал причины роста тарифов ЖКХ
Специалист в беседе с amic.ru заявил, что у "коммуналки" есть потенциал для улучшения ситуации, который не используют
14 мая 2025, 09:15, ИА Амител
Предстоящее увеличение жилищно-коммунальных тарифов является экономически обоснованной процедурой, хотя в этой сфере есть ряд нереализованных направлений, которые могли бы позволить снизить остроту проблемы, заявил amic.ru эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.
Ранее сообщалось о возможной инфляции в жилищно-коммунальной отрасли на уровне 9,5% в 2025 году и 7,7% – в 2026-м. Эти параметры, учитывающие намеченные инвестиционные программы, содержатся в прогнозе социально-экономического развития РФ, подготовленном Минэкономразвития. По мнению депутата Госдумы, зампреда комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, тарифы могут вырасти по причине предстоящей масштабной модернизации этой сферы. Она напомнила о поручении президента РФ Путина обновить инфраструктуру "коммуналки" до 2030 года, что обойдется в 4,5 трлн рублей.Как отметил Павел Склянчук, привязка тарифов ЖКХ к инфляции – экономическая модель, подвергающаяся критике в последние годы:
"Когда инфляция была низкой – она всех устраивала, к тому же после неконтролируемого роста тарифов в 2000-е годы наступила относительная стабильность. Однако сегодня подорожание стоимости коммунальных услуг становится более ощутимым для конечных потребителей. При этом повышение на уровень инфляции – это тот минимум, который необходим для любой отрасли экономики. Скажем, когда растут цены на рынках или бытовую технику – это гражданам не нравится, но вопросов почти не вызывает".
Уменьшить стоимость услуг "коммуналки" может сокращение потерь и повышение учета потребляемых ресурсов, однако, кроме электроэнергетики, в других подотраслях ЖКХ до сих пор популярен нормативный метод формирования тарифов.
"Чаще всего формируется некоторое среднее значение по объему потребления, из которого происходит начисление гражданам квартплаты. Что касается потерь технологических, они связаны с износом коммунальных сетей. Кроме того, для конечного потребителя есть возможность сократить стоимость услуг в случае целенаправленной госполитики. В свое время была отдельная госпрограмма, стратегия повышения энергоэффективности, но ее отложили в долгий ящик и забыли. Поэтому и живем с показателями, формируемыми Минэкономразвития", – пояснил собеседник.
К тому же у нас довольно слабо развита аналитика данных в коммунальной сфере, замечает Павел Склянчук:
"Управление отраслью в стране происходит, по сути, вслепую. На федеральном уровне Минстрой не делится данными ни с регионами, ни тем более с муниципалитетами, а также с бизнесом. Единственное, что достоверно известно благодаря банкам – это уровень платежной дисциплины. Кстати, несмотря на высокую стоимость коммунальных услуг, у нас сегодня платежная дисциплина довольно высокая – на уровне более 95%".
Эксперт также отметил, что автоматизация и цифровизация в сфере ЖКХ пока слабо влияет на тарифную политику.
"Может быть, в перспективе когда-то эта система поменяется. Пока мы живем на наследии советского периода, когда сети строились централизованно, мощности закладывались под рост городов. Сегодня многие малые города убывают, соответственно, их энергосистемы становятся экономически не окупаемыми. Или, наоборот, сегодня застраиваются мегаполисы, где сети просто перегружены, как это происходит в Подмосковье, отсюда происходят аварии. Кстати, самой сферой ЖКХ в министерстве занимается всего лишь один департамент, в котором, по-моему, 10 или 15 человек. Поэтому довольно-таки сложно чего-то ожидать прорывного в этой сфере, поскольку нет такого пристального внимания", – сделал вывод эксперт ОНФ.
09:22:02 14-05-2025
потенциал для улучшения ситуации - это в переводе на человеческий, означает подтянуть коммуналку к сумме ипотечного платежа
10:07:24 14-05-2025
Гость (09:22:02 14-05-2025) потенциал для улучшения ситуации - это в переводе на человеч... Потенциал есть!
Несколько дней назад подписали указ в крае о росте зарплат чиновников и депутатов.
Заметьте, ни дворникам, ни кондукторам, ни на улучшение системы ЖКХ, а на самое необходимое пустили средства.
Значит есть потенциал!
10:17:34 14-05-2025
Гость (10:07:24 14-05-2025) Потенциал есть! Несколько дней назад подписали указ в ... ага - вторая нефть, вообщем
09:26:29 14-05-2025
Бла-бла. И всё.
Просто, может, не надо раздаривать электроэнергию, а?
09:30:15 14-05-2025
Жиденький эксперт.
09:32:30 14-05-2025
Эксперт назвал причины роста тарифов ЖКХ --- Жадность.
09:35:04 14-05-2025
Найдут потенциал, изыщут внутренние резервы.
09:45:42 14-05-2025
Состояние дел в ЖКХ есть отражение положения в стране. Всё рвется, лопается, постоянные провалы и прорывы, стояк центральный сгнил, но денег надобно содрать, да побольше.
09:52:17 14-05-2025
"Единственное, что достоверно известно благодаря банкам – это уровень платежной дисциплины"
еще известна прибыль компаний
10:13:20 14-05-2025
гость (09:52:17 14-05-2025) "Единственное, что достоверно известно благодаря банкам – эт... а вот тут реально шмешно - способов скрыть прибыль известного гораздо больше чем способов таковую прибыть получить.
10:10:19 14-05-2025
"Пока мы живем на наследии советского периода"...по сути этим все и сказано.
10:11:55 14-05-2025
Все это можно отремонтировать на доходы от энергоресурсов, просто их надо вернуть в госсобственность.
12:01:14 14-05-2025
Люди вторая нефть. Люди работают, а у них потом все заработанное забирают.
12:24:11 14-05-2025
Зачем экономить? Потребитель всё оплатит (попробуй не плати!), одним словом - рынок (капитализм).
12:47:27 14-05-2025
Одним словом - иксперд. Во всех тарифах ЖКХ ( которые в Алтайском крае -100 процентов с 2005г) заложены затраты на текущий и капитальный ремонт, а также прибыль предприятия оказывающего услуги. И Великая модернизация должна проводиться не за счет увеличения платежей, а ранее полученных средств.
13:12:31 14-05-2025
Гость (12:47:27 14-05-2025) Одним словом - иксперд. Во всех тарифах ЖКХ ( которые в Алта... а ранее полученных средств. --- Они уже "освоины")
13:22:14 14-05-2025
"Скажем, когда растут цены на рынках или бытовую технику – это гражданам не нравится, но вопросов почти не вызывает" потому что там есть выбор покупать или нет! А за ЖКХ людям в обязаловку платить, без вариантов!
15:37:15 14-05-2025
"Управление отраслью в стране происходит, по сути, вслепую". Отрасль ЖКХ без госуправления, отдана дельцам на ограбление.
15:44:56 14-05-2025
ЖКХ в городе вызывает одни матерки, Инспекция вообще ноль, глава Администрации кажется вообще разучился говорить, какой из него хозяйственник. УК "борзеют", хотя они все лишь обслуживающий персонал. Кто их поставит на место?
16:46:31 14-05-2025
Жить в землянках будем а ездить на ешаках
18:43:00 14-05-2025
Сначала посмотрел потоки денег куда идут , куда выводят! Какие ремонты и обслуживание - управляющие компании прокладки по делению денег! Реальной работы ноль, имитация деятельности! Каждая берет откаты за возможность работать с тем или другим домом! Там садить можно нее разбираясь, как первомайскую администрацию. Деятельность депстар давно должна расследоваться следственным комитетом!