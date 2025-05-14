"Управление идет вслепую". Эксперт назвал причины роста тарифов ЖКХ

Специалист в беседе с amic.ru заявил, что у "коммуналки" есть потенциал для улучшения ситуации, который не используют

14 мая 2025, 09:15, ИА Амител

Замена счетчика / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предстоящее увеличение жилищно-коммунальных тарифов является экономически обоснованной процедурой, хотя в этой сфере есть ряд нереализованных направлений, которые могли бы позволить снизить остроту проблемы, заявил amic.ru эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Ранее сообщалось о возможной инфляции в жилищно-коммунальной отрасли на уровне 9,5% в 2025 году и 7,7% – в 2026-м. Эти параметры, учитывающие намеченные инвестиционные программы, содержатся в прогнозе социально-экономического развития РФ, подготовленном Минэкономразвития. По мнению депутата Госдумы, зампреда комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, тарифы могут вырасти по причине предстоящей масштабной модернизации этой сферы. Она напомнила о поручении президента РФ Путина обновить инфраструктуру "коммуналки" до 2030 года, что обойдется в 4,5 трлн рублей.Как отметил Павел Склянчук, привязка тарифов ЖКХ к инфляции – экономическая модель, подвергающаяся критике в последние годы:

"Когда инфляция была низкой – она всех устраивала, к тому же после неконтролируемого роста тарифов в 2000-е годы наступила относительная стабильность. Однако сегодня подорожание стоимости коммунальных услуг становится более ощутимым для конечных потребителей. При этом повышение на уровень инфляции – это тот минимум, который необходим для любой отрасли экономики. Скажем, когда растут цены на рынках или бытовую технику – это гражданам не нравится, но вопросов почти не вызывает".

Уменьшить стоимость услуг "коммуналки" может сокращение потерь и повышение учета потребляемых ресурсов, однако, кроме электроэнергетики, в других подотраслях ЖКХ до сих пор популярен нормативный метод формирования тарифов.

"Чаще всего формируется некоторое среднее значение по объему потребления, из которого происходит начисление гражданам квартплаты. Что касается потерь технологических, они связаны с износом коммунальных сетей. Кроме того, для конечного потребителя есть возможность сократить стоимость услуг в случае целенаправленной госполитики. В свое время была отдельная госпрограмма, стратегия повышения энергоэффективности, но ее отложили в долгий ящик и забыли. Поэтому и живем с показателями, формируемыми Минэкономразвития", – пояснил собеседник.

К тому же у нас довольно слабо развита аналитика данных в коммунальной сфере, замечает Павел Склянчук:

"Управление отраслью в стране происходит, по сути, вслепую. На федеральном уровне Минстрой не делится данными ни с регионами, ни тем более с муниципалитетами, а также с бизнесом. Единственное, что достоверно известно благодаря банкам – это уровень платежной дисциплины. Кстати, несмотря на высокую стоимость коммунальных услуг, у нас сегодня платежная дисциплина довольно высокая – на уровне более 95%".

Эксперт также отметил, что автоматизация и цифровизация в сфере ЖКХ пока слабо влияет на тарифную политику.