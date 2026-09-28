С 1 октября в России подорожают железнодорожные билеты
Изменения особенно коснутся пассажиров плацкартных и общих вагонов
28 сентября 2026, 07:30, ИА Амител
С 1 октября 2026 года в России вырастут тарифы на проезд в поездах дальнего следования. Согласно распоряжению правительства и решению ФАС, стоимость билетов в плацкартных и общих вагонах увеличится в среднем на 9,2%. На столько же подорожает провоз багажа, пишет aif.ru.
Изменится ли цена на проезд в плацкартных и общих вагонах?
Повышение цен особенно ощутят пассажиры, выбирающие наиболее доступные варианты проезда — плацкартные и общие вагоны. В денежном выражении рост будет умеренным: например, билет из Москвы в Санкт-Петербург стоимостью 1,9–2,2 тыс. рублей обойдется пассажирам примерно в 2,07–2,41 тысячи.
Изменится ли цена на проезд в СВ, купе и скоростных поездах?
Пассажиры купейных вагонов, СВ и скоростных поездов ("Сапсан", "Ласточка") напрямую эту индексацию не ощутят. Стоимость таких билетов формируется перевозчиками через систему динамического ценообразования и зависит от спроса, сезона и времени покупки, а не от фиксированного государственного процента.
Изменится ли цена на проезд в пригородных электричках?
Также октябрьское повышение не коснется пригородных электричек. Тарифы на них устанавливаются региональными властями по собственному графику.
07:47:45 28-09-2026
За то: По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2026 году составит 6,8%.
Центробанк, в свою очередь, ожидает инфляцию по итогам 2026 года в диапазоне 6–7%.
08:51:31 28-09-2026
Гость (07:47:45 28-09-2026) За то: По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 20... Ну вот скажут они через месяц, что по итогам года 2% получилось и что? Реакция будет точно такой же, т.е ни какой
09:20:44 28-09-2026
Пипл хавает - пока молчат, будут повышать, ведь хавает, значит есть еще заначка....
12:07:24 28-09-2026
У РЖД есть сезонное изменение стоимости. Возможно про это написано