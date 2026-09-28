Изменения особенно коснутся пассажиров плацкартных и общих вагонов

28 сентября 2026, 07:30, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

С 1 октября 2026 года в России вырастут тарифы на проезд в поездах дальнего следования. Согласно распоряжению правительства и решению ФАС, стоимость билетов в плацкартных и общих вагонах увеличится в среднем на 9,2%. На столько же подорожает провоз багажа, пишет aif.ru.

Изменится ли цена на проезд в плацкартных и общих вагонах?

Повышение цен особенно ощутят пассажиры, выбирающие наиболее доступные варианты проезда — плацкартные и общие вагоны. В денежном выражении рост будет умеренным: например, билет из Москвы в Санкт-Петербург стоимостью 1,9–2,2 тыс. рублей обойдется пассажирам примерно в 2,07–2,41 тысячи.

Изменится ли цена на проезд в СВ, купе и скоростных поездах?

Пассажиры купейных вагонов, СВ и скоростных поездов ("Сапсан", "Ласточка") напрямую эту индексацию не ощутят. Стоимость таких билетов формируется перевозчиками через систему динамического ценообразования и зависит от спроса, сезона и времени покупки, а не от фиксированного государственного процента.

Изменится ли цена на проезд в пригородных электричках?

Также октябрьское повышение не коснется пригородных электричек. Тарифы на них устанавливаются региональными властями по собственному графику.