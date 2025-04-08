Не просто заезд. Фестиваль сапбордов откроет пляжный сезон в Алтайском крае

Теперь сапсерферы будут рассекать по Большому Яровому

08 апреля 2025, 08:15, ИА Амител

Карнавальный заезд сапсерферов "SUPряжение" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Карнавал на воде "SUPряжение" переедет с барнаульского гребного канала на озеро Большое Яровое. Фестиваль сапбордов, проводившийся ранее в рамках больших спортивных событий, таких как "Алтайская регата" и "Фестиваль драконов", станет самостоятельным праздником и будет знаменовать собой открытие пляжного сезона в Алтайском крае. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала начальник отдела ивент-менеджмента туристского информационного центра Алтайского края Елена Седых.

"Мы планируем, что участники фестиваля проедут на сапах по озеру. Принять участие сможет любой желающий – нужно будет заполнить заявку. Также, находясь непосредственно в курортной зоне в день проведения мероприятия, можно будет пройти регистрацию и поучаствовать. Мы его сейчас готовим, наполняем. И в наших планах это будет не просто заезд на сапбордах, а открытие пляжного отдыха в Алтайском крае. Мы стараемся наполнить его еще и спортивной составляющей. Но более подробно, конечно, чуть позже расскажем", – пояснила она.

Напомним, последний карнавальный заезд сапсерферов в Барнауле прошел 30 июня 2024 года. Это яркое событие стало частью международного фестиваля "Алтайская регата. Фестиваль Драконов". Тогда спортсмены от 14 лет в самых разных и креативных костюмах вышли на водную трассу, чтобы продемонстрировать свое мастерство и зарядиться позитивом.

В то же время гребля на лодках-"драконах" набирает популярность в Алтайском крае. В 2022 году создана ассоциация "Студенческая лига по гребле на лодках-"драконах" и сапбордах Алтайского края". На протяжении нескольких последних лет в Барнауле регулярно проводятся региональные и всероссийские соревнования по гребле на лодках-"драконах".