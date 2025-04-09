Это может отразиться и на алтайских производителях

09 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Флаг Китая / Фото: Brian Matangelo / unsplash.com

Китайские товары могут заполонить российский рынок в результате политики США и, в частности, введения Дональдом Трампом новых пошлин на импортные товары, чтобы повлиять на взаимные пошлины стран-партнеров, например, на Китайскую Республику. Но, по прогнозам аналитиков, пострадавшие от новых тарифов страны могут переориентироваться на импорт в другие государства. Эта роль может достаться России, долгое время бывшей в изоляции от мира из-за санкций. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, как это отразится на внутренних производителях, в том числе на алтайских.

Китай является крупным торговым партнером не только для США, но и для России и, в частности, Алтайского края. Наши предприниматели завозят и продают у нас такие китайские товары, которым в России нет даже альтернативы, к примеру, усовершенствованные бытовые приборы и другие инновационные изобретения.

Из-за повышения пошлины на импорт в США Китай может переориентироваться на более плотное сотрудничество с Россией. Своими прогнозами поделился Максим Фатеев, управляющий компанией ГК EcoMax и эксперт по внешней торговле:

"Китайцы нарастят объемы поставок в России. Скорее всего, будет нелогичным не зайти на российский рынок, чтобы внутри России уже поставить свои производства. По импорту, скорее всего, товар подешевеет для России. Из плохого, что может произойти, могут быть перегружены все транспортные порты. Логистика будет страдать, потому что, вероятно, грузопоток изменится. Рынки Китая сократятся, они будут распределять риски по другим, соответственно, возможно как понижение цен за счет объемов, так и повышение".

Если российские власти позволят, китайские производители окажутся на нашей территории. Активнее ввозить на российский рынок начнут технологические нишевые товары, такие как электронные чипы. Еще вырастут поставки промышленного оборудования, которое и так активно поставлялось весь 2024 год. По мнению эксперта, это может дать толчок к развитию промышленности у нас в стране.

Для международной торговли России с Китаем возможны и такие последствия, как переход на расчеты за национальную валюту, в частности – за рубли. Или появится иная альтернатива доллару.

Проблема для местного бизнеса: Китай может не только перестать покупать наши товары из-за перенасыщения рынка, но и начать продавать нам то, что раньше реализовывалось среди китайского населения.

"Увеличится поток дешевых товаров, которые изначально в Китае продавались в большом объеме. И, скорее всего, рынок заполнится каким-то дешевым китайским хламом, который был в 90-х годах. Потому что народ будет искать дешевые варианты, а у китайцев они будут", – пояснил Максим Фатеев.

Негативный же сценарий включает в себя и зависимость России от Китая, учитывая, что наша страна все еще находится под давлением санкций.