Китай может заполнить российский рынок "дешевым хламом" из-за пошлин Трампа
Это может отразиться и на алтайских производителях
09 апреля 2025, 09:00, ИА Амител
Китайские товары могут заполонить российский рынок в результате политики США и, в частности, введения Дональдом Трампом новых пошлин на импортные товары, чтобы повлиять на взаимные пошлины стран-партнеров, например, на Китайскую Республику. Но, по прогнозам аналитиков, пострадавшие от новых тарифов страны могут переориентироваться на импорт в другие государства. Эта роль может достаться России, долгое время бывшей в изоляции от мира из-за санкций. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, как это отразится на внутренних производителях, в том числе на алтайских.
Китай является крупным торговым партнером не только для США, но и для России и, в частности, Алтайского края. Наши предприниматели завозят и продают у нас такие китайские товары, которым в России нет даже альтернативы, к примеру, усовершенствованные бытовые приборы и другие инновационные изобретения.
Из-за повышения пошлины на импорт в США Китай может переориентироваться на более плотное сотрудничество с Россией. Своими прогнозами поделился Максим Фатеев, управляющий компанией ГК EcoMax и эксперт по внешней торговле:
"Китайцы нарастят объемы поставок в России. Скорее всего, будет нелогичным не зайти на российский рынок, чтобы внутри России уже поставить свои производства. По импорту, скорее всего, товар подешевеет для России. Из плохого, что может произойти, могут быть перегружены все транспортные порты. Логистика будет страдать, потому что, вероятно, грузопоток изменится. Рынки Китая сократятся, они будут распределять риски по другим, соответственно, возможно как понижение цен за счет объемов, так и повышение".
Если российские власти позволят, китайские производители окажутся на нашей территории. Активнее ввозить на российский рынок начнут технологические нишевые товары, такие как электронные чипы. Еще вырастут поставки промышленного оборудования, которое и так активно поставлялось весь 2024 год. По мнению эксперта, это может дать толчок к развитию промышленности у нас в стране.
Для международной торговли России с Китаем возможны и такие последствия, как переход на расчеты за национальную валюту, в частности – за рубли. Или появится иная альтернатива доллару.
Проблема для местного бизнеса: Китай может не только перестать покупать наши товары из-за перенасыщения рынка, но и начать продавать нам то, что раньше реализовывалось среди китайского населения.
"Увеличится поток дешевых товаров, которые изначально в Китае продавались в большом объеме. И, скорее всего, рынок заполнится каким-то дешевым китайским хламом, который был в 90-х годах. Потому что народ будет искать дешевые варианты, а у китайцев они будут", – пояснил Максим Фатеев.
Негативный же сценарий включает в себя и зависимость России от Китая, учитывая, что наша страна все еще находится под давлением санкций.
09:34:36 09-04-2025
Уверен наши производители микрочипов справятся
09:42:25 09-04-2025
Гость (09:34:36 09-04-2025) Уверен наши производители микрочипов справятся...
100%
09:36:54 09-04-2025
это нам только на пользу!
09:42:52 09-04-2025
ниче не понял из потока мысли искперда. сейчас мы американские товары на например на маркетплейсах составами закупаем что-ли?
09:49:14 09-04-2025
а счас тут чьи товары?
09:51:34 09-04-2025
Донни как ледокол.
крошит и плохое и хорошее.
10:06:07 09-04-2025
Главное, чтобы на вытеснили наших производителей смартфонов, планшетов и компьютеров
10:44:11 09-04-2025
Гость (10:06:07 09-04-2025) Главное, чтобы на вытеснили наших производителей смартфонов,... А наши это производят? Теперь и галоши не производят. Купила недавно галоши и то китайские. Но ничего, хорошие, удобные, мягкие. А наши делали жёсткие и неудобные
10:41:44 09-04-2025
Нет денег - нет проблем....Троцкий.
11:28:07 09-04-2025
Чет никак не вспомню, а что мешало делать им это раньше?
11:38:45 09-04-2025
В голове у этого писаки хлам. Он хоть раз был в Китае? Жил там? Скажу за себя . Первый раз попал в Пекин в 2007 год и после этого был там и даже жил 7 раз. Последний раз в июле 2024 года месяц там путешествовал с семьей. Он пишет то чего не знает. Средний уровень жизни в Китае намного выше чем в России. Заработные платы и доход намного выше. Строят они жилье для людей, а не клетушки. Я в 2010 году искал маленькую квартиру для своей семьи для аренды. За месяц нашел самую маленькую 110 квадратных метров в г. Урумчи. Хлам в Китае ни разу за это время не видел. Местное население носит брендовую одежду в основном и в том числе прекрасные китайские бренды. Машины все новые и чистые. Поездка на такси, метро, автобусе комфортная и не дорогая.
Было бы хорошо, чтобы Китай стал с нами больше сотрудничать. По крайней мере чтобы везти товар нужно построить хорошие дороги, а они это умеют делать отлично и получше чем в Америке и Европе.
12:40:05 09-04-2025
Гость (11:38:45 09-04-2025) В голове у этого писаки хлам. Он хоть раз был в Китае? Жил т... Гость, тв прав, что Китай обогнул Россию по всем параметрам. У китайцев на щите Коммунизм, а у нас дремучий капитализм - обмани нищего до нитки. От этого все беды в стране.
12:50:33 09-04-2025
Гость (11:38:45 09-04-2025) В голове у этого писаки хлам. Он хоть раз был в Китае? Жил т... Гость Согласна , они хламом сами не пользуются, а нам хлам будут сбагривать , а мы от своей нищеты будем брать
08:12:09 10-04-2025
Гость (12:50:33 09-04-2025) Гость Согласна , они хламом сами не пользуются, а нам хлам ... Они не сбагривают нам хлам. Ни в коем разе. Это наши спекулянты выклянчивают у них брак и нелеквид.
15:48:14 09-04-2025
Гость (11:38:45 09-04-2025) В голове у этого писаки хлам. Он хоть раз был в Китае? Жил т... Попробуй уже мешки ворочать.
14:08:46 09-04-2025
Китай умеет и производит очень неплохие вещи. Но безграничная жадность наших спекулянтов вынуждает нас покупать самый дешёвый и часто неликвидный товар.
14:39:42 09-04-2025
Гость (14:08:46 09-04-2025) самый дешёвый и часто неликвидный товарс чего это он не ликвидный то? тётки всю эту шнягу с вайдлбериз сметают за милую душу