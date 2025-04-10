Как на алтайском рынке недвижимости реагируют на возвращение сельской ипотеки?

Теперь программа связана с профессиональной деятельностью получателей

10 апреля 2025, 07:14, ИА Амител

Частные дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вступили в силу обновленные правила программы "Сельская ипотека". Ее получателями теперь могут быть работники агропромышленных предприятий, учителя, врачи, работники культуры, если они трудятся в сельской местности.

Среди госслужащих сельскую ипотеку могут получить сотрудники подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству или Россельхознадзору организаций. Также ее могут получить индивидуальные предприниматели в сфере АПК – фермеры, владельцы сельхозпредприятий. Участники СВО и их супруги могут оформить кредит без привязки к работе на селе.

В эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул участники рынка недвижимости прокомментировали нововведения.

Руководитель агентства недвижимости "Владис" в Барнауле Павел Жерноклев:

"Важно отметить, что в случае увольнения каждый заемщик должен найти новую работу, подходящую под критерии льготной ипотеки в течение шести месяцев. Банк сможет повысить ставку до рыночной, если заемщик не будет подтверждать свое место работы каждые шесть месяцев в течение пяти лет после выдачи кредита. Это касается конкретно договоров, которые заключены в 2025 году".

Директор Барнаульского офиса риелторской компании "Города" Анатолий Захаров:

"Не стал регулятор вводить правила о, так скажем, зоне вокруг больших административных центров. Раньше звучало, что, например, вокруг Барнаула будет очерчена окружность радиусом 50 километров и только дальше нее можно будет строить или покупать готовые дома под сельскую ипотеку. Это тоже хорошая новость, потому что в таком случае эта программа была бы недоступна даже жителям Первомайского, Калманского, Павловского районов, примыкающих к нашему городу".

Напомним, сельская ипотека – это льготная ипотечная программа, которую запустили в 2020 году для комплексного развития сельских территорий. Кредит можно получить на покупку или строительство дома на приграничных сельских территориях. Программа работала вплоть до середины 2023 года, но затем она фактически "свернулась". Дело в том, что когда ключевая ставка ЦБ начала расти, обслуживать кредиты стало дорого (разницу между ключевой ставкой и ставкой кредита банку компенсирует Минсельхоз).

С 31 марта сельскую ипотеку возобновили, банки уже заявили о приеме заявок. Однако кредиты выдают на новых условиях. Ранее требования к заемщику были минимальны: возраст от 18 до 75 лет, официально подтвержденный доход и стаж работы на текущем месте не менее трех месяцев. Теперь же сельскую ипотеку привязали к профессиональной деятельности.