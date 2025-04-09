Стоп-программа. "Новая" сельская ипотека перестала быть драйвером для рынка частных домов

Программу сделали одновременно бессрочной и малодоступной

09 апреля 2025, 08:15, ИА Амител

Коттеджный поселок / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Программа сельской ипотеки, возобновленная с жесткими условиями, прекратит "сотрясать" рынок частного домостроения. Эксперты предполагают: количество одобренных кредитов будет минимальным, ведь теперь мера направлена исключительно на поддержку специалистов сельского хозяйства. Это означает, что развитие коттеджных поселков в пригороде Барнаула, которое сумасшедшими темпами шло последние годы, на время прекратится.

Гибкая программа

Об изменениях в сельскую ипотеку говорили около года. Правда, и Минсельхоз, и аналитики заявляли: главное нововведение будет в том, что программа перестанет работать в радиусе 50 км от крупных городов. Однако в итоге господдержку сделали адресной: теперь оформить кредит на покупку или строительство дома могут работники АПК, социальной сферы, органов местного самоуправления на сельских территориях.

"Программу ждали давно, гадали, какие будут изменения. У обновленной версии есть и плюсы, и минусы. Важно понять, сколько выделят средств по программе (сейчас почти все деньги, выделяемые государством, уходят на поддержание ранее выданных кредитов. – Прим. ред.). И если они будут, то программа способна слегка встряхнуть рынок ИЖС, который практически умер, после того как отменили все программы", – считает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

Он обращает внимание на то, что новые условия программы действуют до конца декабря 2025 года. А это означает, что в следующем году сельскую ипотеку вновь могут изменить с учетом новых реалий.

"Новые условия программы действуют до декабря, возможно, после этого проведут работу над ошибками и программа выйдет в новой редакции. Не исключено, что льготные категории будут расширены либо сужены, или откажутся от привязки к сельхозпроизводству", – предполагает эксперт.

Окончание ажиотажа

Но если в селах и возможно оживление, то в пригородах – вряд ли, считает руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов. Сельская ипотека не работала с сентября 2024 года: тогда Россельхозбанк официально заявил о приостановке программы. Но получить кредит было практически невозможно уже в 2023 году.

При этом, напоминает эксперт, большая часть всех одобренных ипотек под 3% приходилась на Санниковский сельсовет Первомайского района, где сосредоточено большое количество коттеджных поселков. И основная категория покупателей частных домов – жители Барнаула.

"Кто брал кредиты, когда программа была активной? Люди, готовые платить. Это только жители городов. В селах таких доходов нет. Поэтому как сельская ипотека не работала последний год, так и не будет. Какая сельскохозяйственная деятельность в Санниковском сельсовете? Я считаю, что обновленная программа не окажет никакого влияния на рынок, ни на текущую, ни на грядущую ситуацию она не повлияет", – считает эксперт.

По его мнению, для уверенного развития малоэтажки необходима отдельная программа: пусть не под 3%, но 10%. Пока же рынок откатился к 2019 году, когда не было никаких стимулирующих программ, а покупать и строить дома могли состоятельные граждане. Сейчас они вновь стали главной целевой аудиторией.

"Последние годы рынок ориентировался на ипотечные программы, лимиты по ним. Поэтому большинство предложений – дома-полуфабрикаты, недострои. Застройщикам пока непонятно, что делать с готовыми объектами. Возможно, эти дома необходимо доводить до нужного уровня: делать ограждение, мощение территории, въездную группу, предчистовую отделку. Это должен быть красивый дом, который заинтересует покупателей с деньгами. Сейчас рынок принадлежит этой категории покупателей", – резюмирует Михаил Кочетов.