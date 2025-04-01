Для "избранных". Что известно о новых условиях "дешевой" сельской ипотеки под 3%
Число граждан, которые могут оформить льготный кредит, свели к минимуму
01 апреля 2025, 15:05, ИА Амител
Частный дом в пригороде Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сельскую ипотеку возвращают на рынок: программа для покупки или строительства дома под 3% годовых вновь доступна заемщикам. Однако условия поддержки кардинально изменили: теперь оформить льготную программу могут далеко не все желающие поселиться за городом. Кто может рассчитывать на дешевый кредит и почему поддержку сделали суперадресной – в материале amic.ru.
1
Что известно о сельской ипотеке?
Это льготная ипотечная программа, которую запустили в 2020 году для комплексного развития сельских территорий. Кредит можно получить на покупку или строительство дома на приграничных сельских территориях. Москва, Московская область и Санкт-Петербург в программу не попали.
Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – минимум 20,1% от стоимости дома, можно использовать материнский капитал. Срок кредитования – до 25 лет. Процентная ставка – не более 3% годовых. Сельскую ипотеку на один дом могут оформить оба супруга – тогда максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей.
Программа работала вплоть до середины 2023 года, но затем она фактически "свернулась". Дело в том, что когда ключевая ставка ЦБ начала расти, обслуживать кредиты стало дорого (разницу между ключевой ставкой и ставкой кредита банку компенсирует Минсельхоз).
2
Как изменилась программа?
С 31 марта сельскую ипотеку возобновили, банки уже заявили о приеме заявок. Однако кредиты выдают на новых условиях. Ранее требования к заемщику были минимальны: возраст от 18 до 75 лет, официально подтвержденный доход и стаж работы на текущем месте не менее трех месяцев. Теперь же сельскую ипотеку привязали к профессиональной деятельности. Оформить заем могут граждане:
1. Осуществляющие деятельность по трудовому договору (основное место работы) в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора:
– в сфере агропромышленного комплекса;
– в социальной сфере на сельских территориях;
– в организации, подведомственной Минсельхозу, Федеральному агентству по рыболовству, Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
– в уполномоченных в области ветеринарии исполнительных органах субъектов Российской Федерации и подведомственных им организациях;
– в органах местного самоуправления на сельских территориях;
– в социальной сфере на сельских территориях;
– в организации, подведомственной Минсельхозу, Федеральному агентству по рыболовству, Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
– в уполномоченных в области ветеринарии исполнительных органах субъектов Российской Федерации и подведомственных им организациях;
– в органах местного самоуправления на сельских территориях;
– являются участником СВО или его (ее) супругой (супругом), или его (ее) вдовой (вдовцом), не вступившей (не вступившим) в повторный брак.
2. Осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора.
Раз в полгода заемщик должен предоставлять в банк сведения об основном месте работы. И так – в течение пяти лет. Такие требования действительны для кредитов, выданных до конца 2025 года (сама программа бессрочная). На ранее оформленные займы эти условия не распространяются.
Раз в полгода заемщик должен предоставлять в банк сведения об основном месте работы. И так – в течение пяти лет. Такие требования действительны для кредитов, выданных до конца 2025 года (сама программа бессрочная). На ранее оформленные займы эти условия не распространяются.
3
А если заемщик уволится (его уволят)?
Для поиска нового места работы (в соответствии с утвержденным критерием) отводят полгода. После трудоустройства заемщик также раз в полгода должен предоставлять банку сведения с нового места работы.
4
Что будет, если заемщик нарушит требования программы?
Если участник программы сменит профессию, место работы (которая не подпадает под критерии Минфина и Минсельхоза), не предоставит справку от работодателя, то банк вправе повысить ставку вплоть до рыночной. Сейчас она около 30% годовых.
5
Почему ужесточили условия сельской ипотеки?
Программу решено сделать более адресной, узкой, направить ее исключительно на программу Минсельхоза по привлечению и удержанию кадров в агропромышленном комплексе. Также ограничения позволят "защитить" сельскую ипотеку от ажиотажного спроса на фоне завершения или ужесточения других льготных жилищных программ.
6
А ввели ли территориальные ограничения в программу?
Нет. Информация о том, что сельскую ипотеку "отодвинут" от крупных городов, не подтвердилась. В 2024 году сообщали, что Минсельхоз планирует исключить из программы населенные пункты, расположенные ближе, чем в 50 км от административных центров субъектов РФ, и ближе, чем в 30 км от городов с населением более 100 тыс. человек.
17:00:05 01-04-2025
5 лет понадобилось правительству и ГД чтобы понять, что изначально деньги уходили на совсем другие цели. 90% выданных из бюджета денег за это время осело в Первомайском районе, и ещё будет выплачиваться банкам на компенсации упущенной выгоды до 2050 года. Картина маслом...