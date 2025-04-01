Для "избранных". Что известно о новых условиях "дешевой" сельской ипотеки под 3%

Это льготная ипотечная программа, которую запустили в 2020 году для комплексного развития сельских территорий. Кредит можно получить на покупку или строительство дома на приграничных сельских территориях. Москва, Московская область и Санкт-Петербург в программу не попали.

Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – минимум 20,1% от стоимости дома, можно использовать материнский капитал. Срок кредитования – до 25 лет. Процентная ставка – не более 3% годовых. Сельскую ипотеку на один дом могут оформить оба супруга – тогда максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей.

Программа работала вплоть до середины 2023 года, но затем она фактически "свернулась". Дело в том, что когда ключевая ставка ЦБ начала расти, обслуживать кредиты стало дорого (разницу между ключевой ставкой и ставкой кредита банку компенсирует Минсельхоз).