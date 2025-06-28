С какими заболеваниями и после приема каких лекарств нельзя водить автомобиль?

Очень многие лекарства влияют на способность управлять автомобилем. А при некоторых заболеваниях водить автомобиль категорически запрещено

28 июня 2025, 08:00, Антон Дегтярев erid: 2W5zFHHrCyW

Таблетки/ Фото: Volodymyr Hryshchenko, unsplash.com

Все мы периодически болеем и принимаем лекарства. И многие из нас даже не задумываются, что при некоторых заболеваниях и после приема определенных препаратов водить автомобиль категорически запрещено. Между тем, такое незнание может обернуться трагическими последствиями. Amic.ru рассказывает, после каких лекарств и с какими недугами лучше не садиться за руль.

После каких лекарств нельзя водить автомобиль?

Минздрав РФ составил список лекарственных препаратов, при употреблении которых либо не стоит садиться за руль, либо нужно быть крайне осторожным. Дело в том, что многие препараты имеют побочные эффекты, например, затормаживают реакции, вызывают сонливость. После приёма такого лекарства значительно возрастает риск попасть в ДТП. Кроме того, в составе ряда препаратов содержится спирт, а иногда — и психотропные вещества. Медицинское освидетельствование обязательно покажет их наличие в организме. Наказание за это — штраф и лишение прав.

Запрещены: седатативные препараты: транквилизаторы, снотворные, успокоительные. Они вызывают сонливость, снижение концентрации внимания и замедляют реакции,

В частности, водителю не стоит употреблять такие популярные лекарства как "Корвалол" или "Валокардин". Популярные средства от простуды, например, "Терафлю", "Граммидин", Антигриппин, аскорбиновая кислота и др., обладают снотворным действием. Поэтому водителям применять их опасно.

Также стоит обращать внимание на то, есть ли в лекарстве вещество кодеин. Это алкалоид опиума и он внесен в Перечень наркотических средств психотропных веществ и их прекурсоров соответствующим Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2013 г. № 78.

Таблетки/ Фото: unsplash.com

Употреблять не стоит разные настойки и сиропы от кашля, которые содержат этиловый спирт. Даже "немножко" — они снижают скорость психомоторных реакций.

Ибупрофен, диклофенак, парацетамол и омепразол — могут стать причиной головокружения, нарушения зрения и снижения концентрации.

С полным списком лекарств, при приеме которых совсем нельзя ездить на автомобиле или следует быть особенно осторожным, можно ознакомиться здесь.

И всегда читайте инструкцию по применению лекарственных препаратов — там подробно описаны побочные эффекты.

Как накажут водителя за употребление запрещенных лекарств?

Пока список минздрава носит рекомендательных характер. То есть за "нарушение" никаких карательных мер водителю не грозит. Последствия будут, если медосвидетельствование покажет, что водитель находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. А это возможно, так как некоторые лекарства содержат эти вещества. За такое нарушение могут лишить права управления.

Но самое главное — водитель должен помнить, что он управляет средством повышенной опасности и отвечает не только за свою жизнь, но и за безопасность окружающих.

Таблетки/ Фото: James Yarema, unsplash.com

С какими болезнями нельзя водить авто?

Управление автомобилем требует от водителя повышенной внимательности и быстрой реакции. Существует ряд заболеваний, при которых водитель не в состоянии это обеспечить, а значит это приводит к рискам для него самого и других участников движения.

Постановлением Правительства РФ №1604 от 29 декабря 2014 года утверждён полный список заболеваний, при которых нельзя управлять транспортными средствами, либо можно, но с определенными оговорками. Согласно этому документу, заболевания разделены на четыре категории:

Заболевания глаз — ахроматопсия (полное отсутствие цветового зрения, когда человек воспринимает все в черно-белых тонах) и полная слепота;

Заболевания нервной системы (эпилепсия);

Психические и поведенческие расстройства (шизофрения, расстройства настроения; невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства; расстройства личности и поведения в зрелом возрасте; умственная отсталость);

Психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (алкоголя и наркотических препаратов).

Пациент в больнице/ Фото: amic.ru

При каких болезнях можно водить автомобиль при выполнении определенных условий?

В некоторых случаях состояние здоровья водителя не препятствуют управлению автомобилем, но требуют соблюдать некоторые условия:

Снижение остроты зрения. При этом водитель должен использовать средства для коррекции зрения — очки или линзы. А в водительском удостоверении должна стоять соответствующая пометка.

Слепота одного глаза. В этом случае автомобиль должен быть оборудован акустической парковочной системой.

Отсутствие кистей, стоп, пальцев рук или фаланг. Тут водителю разрешено использовать ТС только с автоматической коробкой передач.

Глухота — водитель обязан использовать медицинские изделия для компенсации потери слуха.

Полный перечень состояний, при которых вождение авто допускается с ограничениями, приведён в постановлении Правительства РФ.

Кстати, виды ограничений в том числе зависят и от категорий водительских прав и типов транспортных средств.

Например, для категории "В"* или "ВЕ", подкатегории "В1" (кроме транспортного средства с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа) запрещено управлять ТС, если у водителя:

Несмотря на коррекцию острота зрения ниже 0,6 на лучшем глазу и ниже 0, 2 на худшем глазу.

Стойкая диплопия вследствие косоглазия;

Отсутствие обеих верхних конечностей или кистей или их деформация, значительно затрудняющая движение кистей;

Любые заболевания, вызывающее нарушение функции вестибулярного анализатора, синдром головокружения или нистагм (болезнь Меньера, лабиринтит, вестибулярный криз любой этиологии и др.)

Автомобиль/ Фото: amic.ru

Что будет, если у водителя обнаружат заболевание, при котором нельзя водить ТС?

Его лишат прав. Согласно ч. 1 ст. 28 ФЗ №196-ФЗ ("Основания прекращения, приостановления действия права на управление транспортными средствами") выявление болезней, с которыми нельзя водить автомобиль, — основание для прекращения или приостановления действия права на управление транспортным средством.

Механизм действия такой: если инспектор заподозрил у водителя определенное заболевание, его направляют на внеочередное медицинское освидетельствование, которое нужно пройти в течение двух месяцев. Если заболевание подтвердится, то его прежнюю медицинскую справку аннулируют, заключение внесет в реестр, доступ к которому есть у Минздрава и ГАИ. Водительские же права заберут.

Если же у водителя выявят ограничения к управлению определенным типом транспорта, то Госавтоинспекция приостановит действия ранее выданных прав. Автолюбителю нужно будет получить новые права, которые будут учитывать эти ограничения.

Можно ли восстановить права после выздоровления?

Да, для этого нужно вновь пройти медкомиссию и получить соответствующую справку. После этого Госавтоинспекция восстановит права.

ГУ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ ИНН 2224011531

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