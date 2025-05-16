Максимум бдительности. Как нужно ходить и ездить по дворам, чтобы избежать трагедии

Рядом с жилыми домами множество "дорожных ловушек", которые могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий

16 мая 2025, 07:15, ИА Амител erid: 2W5zFGgaHkC

Дорожный знак 5.21 "Жилая зона" / Фото: amic.ru

Во дворах многоквартирных домов действуют особые правила дорожного движения: приоритет здесь имеют пешеходы, а не водители. Но в таком положении дел кроется и огромный риск, отмечают в Госавтоинспекции Алтайского края. Во-первых, люди часто не воспринимают дворовые дороги как проезжую часть и свободно гуляют, не оглядываясь по сторонам. А во-вторых, припаркованные автомобили, кустарники и другие объекты создают множество слепых зон для автомобилистов.

О том, как на дворовой территории должны вести себя водители и пешеходы, чтобы свести риск ДТП к минимуму, – в материале amic.ru.

Двор – зона риска

Дворовая территория – это прилегающие к жилым домам участки земли вместе с расположенными на них тротуарами и проездами. В ПДД РФ такого понятия нет. Но есть пункт 17 "Движение в жилых зонах", в котором указано, что дворовые территории тоже считаются жилыми зонами.

Следовательно, во дворах пешеходы имеют приоритет перед автомобилями даже на проезжей части. Поэтому здесь свободно ходят люди, играют дети и прогуливаются мамочки с колясками. Соответственно, водители обязаны строго соблюдать правила движения в жилой зоне и всегда быть начеку, чтобы никто не оказался у них под колесами.

Что обязан соблюдать водитель?

Во дворе автомобилист должен двигаться со скоростью не более 20 км/ч (п. 10.2 ПДД). При такой скорости он сможет вовремя затормозить, даже если на проезжую часть внезапно выскочит пешеход.

Кроме того, жилые зоны запрещено использовать в качестве сквозного проезда. Пытаясь таким образом объехать пробку, водитель создает дополнительную угрозу для местных жителей.

Но прежде всего нужно быть максимально бдительным и осторожным во время передвижения по дворам, подчеркивают в Госавтоинспекции. Помните, что из-за припаркованного впереди автомобиля в любой момент может появиться пешеход. Особую опасность представляют дети, которые катаются на велосипедах и самокатах, – выскочив перед машиной, они практически не оставляют водителю времени на торможение. Поэтому особое внимание нужно обратить на следующие моменты:

даже если в непосредственной близости от автомобиля никого нет, будьте готовы затормозить в случае аварийной ситуации;

всегда проверяйте слепые зоны, а при движении задним ходом используйте зеркала заднего вида и камеры;

соблюдайте знаки и разметку – в некоторых дворах они тоже есть;

обязательно включайте фары в темное время суток;

всегда уступайте дорогу пешеходам.

Как вести себя пешеходам?

В Госавтоинспекции региона призывают не надеяться только на то, что водитель всегда вас пропустит или вовремя затормозит. Лишь собственная внимательность обеспечит вам безопасность.

Старайтесь идти по тротуару, если он есть;

выходя на проезжую часть, всегда оглядывайтесь по сторонам, убедитесь, что водители транспортных средств вас пропускают;

не создавайте "дорожные ловушки" для себя и водителя: не выходите из-за препятствий, которые скрывают вас от движущихся автомобилей, во время движения откажитесь от использования телефона, не ограничивайте себе обзор различными предметами одежды и аксессуарами;

в темное время суток используйте световозвращающие элементы.

Детям – особое внимание

Дошкольников лучше не оставлять во дворе без присмотра взрослых, подчеркивают в Госавтоинспекции. А во время совместных прогулок нужно уже с раннего возраста прививать малышу навыки безопасного поведения.

Ребенок должен усвоить, что даже во дворе нельзя выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии машин. Тем более нельзя прятаться за припаркованными автомобилями и выбегать без оглядки. Четко очертите границы, где можно играть, а где нет.

А когда дети начнут гулять во дворе самостоятельно, проследите, соблюдают ли они все, чему вы их научили. И не забывайте о световозвращающих элементах на одежде – они помогут водителю заметить ребенка в темное время суток.

В Госавтоинспекции Алтайского края напоминают, что безопасность на дворовой территории – это взаимная ответственность и пешеходов, и водителей.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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