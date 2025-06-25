Где у авто находятся "слепые зоны" и как их контролировать?

У любого транспортного средства есть слепые зоны, которые не просматриваются в зеркала и через окна из водительского кресла

25 июня 2025, 07:15, ИА Амител erid: 2W5zFG1YkMv

Зеркало бокового вида. Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Причинами аварий на дорогах становятся не только нарушения правил дорожного движения, но и попадание в так называемую "слепую зону". Они есть у каждого автомобиля, даже самого компактного. Как их держать под контролем водителю и что нужно знать пешеходам — читайте в материале amic.ru.

Что такое слепая зона в автомобиле и чем она опасна?

Слепыми зонами называют пространство вокруг транспортного средства, которое не просматривается с водительского кресла ни через зеркала, ни через окна. Такие зоны есть у любого автомобиля — спереди, сзади, по бокам и у передних стоек кузова. Когда другие участники дорожного движения попадают в эту траекторию, водитель их просто не видит, отмечают в Госавтоинспекции Алтайского края.

"У мототранспорта такие зоны минимальны, у легковых авто — побольше, у грузовых они могут достигать десятки метров. Даже за рулём небольшого транспортного средства бывает так, что проезжающий мимо автомобиль уже не видно ни в боковом, ни в зеркале заднего вида", — отмечают в ведомстве.

Отсутствие визуального контроля может привести к столкновению при перестроении, повороте или выезде с парковки. Неопытный водитель, неожиданно попав в такую зону, зачастую ведёт себя неправильно: пытаясь уйти от столкновения с внезапно появившимся транспортным средством, экстренно тормозит или резко перестраивается, в итоге провоцируя ДТП.

"Некоторые ДТП происходят из-за того, что водитель не увидел другое транспортное средство или пешехода в слепой зоне. Опасность возрастает при плохом освещении или в дождливую погоду. Родителям нужно регулярно рассказывать детям, как безопасно переходить дорогу, а водители должны изучить слепые зоны на своём авто, соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными при совершении манёвров", — подчёркивают в Госавтоинспекции.

Где находятся слепые зоны в автомобиле?

Слепые зоны возникают из-за технических и конструктивных особенностей транспортного средства. Обзор частично закрывают передние стойки. Свои особенности вносят большие габариты и длина машины. В современных легковых авто, а особенно кроссоверах и джипах, часть пространства не просматривается из-за маленького заднего стекла. В большом грузовом авто, и некоторых автобусах и тракторах, не видна часть пространства перед кабиной или справа (слева у праворульных) от неё, объясняет руководитель барнаульского Центра высшего водительского мастерства Антон Мищенков.

Меньше всего видят водители фур: через зеркала им доступна только часть пространства, а сзади всё скрыто длинным кузовом. При повороте в "мёртвых зонах" большегруза слева и справа могут "спрятаться" даже несколько легковых авто.

"Именно поэтому от грузовиков и других больших транспортных средств нужно держаться подальше — и водителям, и тем более пешеходам. Фуру сзади можно обходить только на большом расстоянии, чтобы при обнаружении опасности успеть покинуть опасную зону. Обходить крупное транспортное средство спереди необходимо на таком расстоянии, чтобы иметь визуальный контакт с глазами водителя. Если водитель за вами не наблюдает — значит, пешеход находится в ловушке", — объясняет Антон Мищенков.

Как найти слепую зону в автомобиле и можно ли от неё избавиться?

Чтобы найти слепые зоны в автомобиле, водителю нужно сесть за руль и попросить помощника обойти ТС медленно по кругу. Зоны находятся в тех местах, где вы перестаёте видеть напарника в зеркала и окна.

Также обнаружить слепую зону можно в пробке, если ваш ряд стоит, а другие едут. Для этого нужно наблюдать в зеркало заднего вида и фиксировать момент, когда автомобили исчезают из обзора.

Полностью избавиться от слепых зон невозможно, но можно их минимизировать и в этом поможет правильная настройка боковых зеркал.

"Для этого линию горизонта нужно разместить строго по центру зеркала. Затем настроить их так, чтобы в зеркалах лишь немного было видно борт автомобиля, а остальная часть отражала дорогу. Это необходимо для того, чтобы можно было определить расстояние от вашего транспортного средства до других участников движения", — рекомендует Антон Мищенков.

Некоторые водители меняют обычные зеркала на сферические, чтобы увеличить зону видимости на более дальнее расстояние. Но такое зеркало может искажать реальное расстояние до объекта, предупреждает собеседник информагентства.

Облегчить парковку при движении задним ходом может парктроник, но он может "не увидеть" небольшой предмет, например трубу. Самым эффективным способом устранения такой зоны при движении задним ходом станет наличие в автомобиле камеры заднего вида. Но она не спасёт от боковых слепых зон.

Для контроля за этими зонами также устанавливают датчики на зеркалах заднего вида. При попадании в точку ограниченной видимости автомобиля специальный сигнал оповестит об этом водителя. Но и тут нельзя на 100% полагаться на электронику — ведь она может дать сбой, предупреждает эксперт.

Что делать, если попал в ДТП из-за слепой зоны?

Понятие "слепая зона" не предусмотрено правилами дорожного движения (ПДД), но является общепринятым термином среди автомобилистов. Однако суды не учитывают, что водитель не увидел объект по этой причине. Как отмечает руководитель Правового центра "Эксперт" Константин Швец, виноват тот, кто не обеспечил безопасность манёвра.

"Степень ответственности виновника зависит от тяжести последствий и регулируется административным или уголовным кодексом РФ. Если в ДТП есть пострадавшие или погибшие, виновника могут приговорить к лишению свободы", — объясняет Константин Швец.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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