С перерывом на открытие моста. Как прошла предпоследняя в 2023 году сессия АКЗС

Насыщенная повестка включила и принятие бюджета, и награждение юных спасателей

30 ноября 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В последний день осени в Барнауле прошла очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Началась она с награждения детей, которые проявили мужество при спасении жизни. Это девятиклассник Андрей Духно из села Алтайского и второклассница из Камня-на-Оби Марина Любухина.

Андрей спас тонущего друга из воды и вместе с взрослым, находившимся на берегу, помог оказать ему первую помощь. Школьник был награжден медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" и медалью МЧС "За спасение погибающих на водах".

Марина Любухина спасла из загоревшегося дома младшую сестру. Она выбралась вместе с двухлетним ребенком через окно. Девочке вручили медаль Совета Федерации "За проявленное мужество" и медаль МЧС "За спасение на пожаре". А ее сестренке подарили огромного пушистого медвежонка.

На самой сессии главным вопросом стало принятие бюджета на 2024 год. Его большинством голосов поддержали депутаты АКЗС. Однако народные избранники сошлись во мнении, что финансовый документ года будет напряженным и потребует "потуже затянуть пояса". Как не без споров утвердили бюджет можно прочитать тут.

Ну и еще один момент, ради которого депутаты сделали длинный перерыв в сессии и выехали на мероприятие, – это открытие моста на Новом рынке. Подробнее об этом событии читайте здесь.

А как прошла 25-я сессия Алтайского краевого Законодательного собрания в лицах смотрите в нашем фоторепортаже.

25-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru