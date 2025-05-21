В Барнауле стартовала экзаменационная кампания

Итоговую аттестацию пройдут более 12 тысяч выпускников

21 мая 2025, 10:15, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 21 мая началась экзаменационная кампания. В этот день первые экзамены сдают учащиеся девятых классов, а 23 мая они начнутся у одиннадцатиклассников, сообщили в телеграм-канале мэрии.

Период экзаменов продлится до 4 июля. В общей сложности их будут сдавать более 12 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов.

Всего в Барнауле задействуют 40 пунктов проведения экзаменов.

"Из них 19 предназначены для проведения ЕГЭ, 38 – для ОГЭ. В 19 пунктах предусмотрено проведение как ЕГЭ, так и ОГЭ, а два пункта оборудованы для экзаменов участников с особыми образовательными потребностями", – отметили в городской администрации.

В дни экзаменов обеспечат безопасность и комфорт участников: пункты предварительно обследуют, организуют патрулирование и охрану, обеспечат видеонаблюдение и медицинское обслуживание.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае на сдачу ЕГЭ и ГИА зарегистрировались почти 40 тысяч школьников. Среди них около 10 тысяч одиннадцатиклассников и порядка 29 тысяч девятиклассников.