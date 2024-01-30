Садальский назвал позором поступок Кудрявцевой на шоу Андрея Малахова

По его словам, ведущая вела себя некорректно

30 января 2024, 13:50, ИА Амител

Фото: https://t.me/lerakudryavtseva

Актер Стас Садальский прокомментировал поступок Леры Кудрявцевой на шоу Андрея Малахова. Пост об этом он опубликовал в соцсетях.

Напомним, что Кудрявцева приняла участие в программе "Привет, Андрей!", где рассказывалась история женщины, лишенной прав на пятерых детей.

По ходу передачи Кудрявцева вылила на женщину стакан воды. Позднее свой поступок она объяснила особенностями характера.

"Прости, парень, ведущая не ведает, что творит! Облила бы своих гостей. Вы видели этот позор?" – написал Садальский.

Он добавил, что поведение Кудрявцевой было некорректным.