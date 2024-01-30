Садальский назвал позором поступок Кудрявцевой на шоу Андрея Малахова
По его словам, ведущая вела себя некорректно
30 января 2024, 13:50, ИА Амител
Фото: https://t.me/lerakudryavtseva
Актер Стас Садальский прокомментировал поступок Леры Кудрявцевой на шоу Андрея Малахова. Пост об этом он опубликовал в соцсетях.
Напомним, что Кудрявцева приняла участие в программе "Привет, Андрей!", где рассказывалась история женщины, лишенной прав на пятерых детей.
По ходу передачи Кудрявцева вылила на женщину стакан воды. Позднее свой поступок она объяснила особенностями характера.
"Прости, парень, ведущая не ведает, что творит! Облила бы своих гостей. Вы видели этот позор?" – написал Садальский.
Он добавил, что поведение Кудрявцевой было некорректным.
14:42:29 30-01-2024
Массу социального планктона интересует"подзаборная грязь,нестиранное исподнее и пр.интимные подробности"известных персон."Леры Кудрявцевы",малаховы,и пр.,ворочают грязное белье,вдыхая ароматы чужой жизни,встают на защиту участников голой вечеринки.Потому знает народ таких силиконовых,перештопанных"Лер Кудрявцевых",что смотрят,слушают только их.Участие Леры в передаче о"нижнем белье"звëзд служит оскорблением зрителей.Лера именно так оценивает интересы своего электората-сплетни, злословие,интимные подробности "трусов"!Чья бы корова мычала,а Кудрявцева бы молчала!Не секрет,как любит Кудрявцева курорты НАТО и выкладывать фото в бикини с курортов НАТО!Если Кудрявцева-патриот,почему пристроила своего сына Жана Ленюк продюсером на НТВ,а не в СВО?Как только Кудрявцеву оттащат от кормушки,она тут же станет иноагентом-не секрет Кудрявцева-очередная бездарность,благодаря пластическим хирургам мелькающая на экране,о которой ни один зритель не вспомнит,как только еë отправят на пенсию.Слëзно извиняются,плачут,потому что их оттащили от кормушки💰,кошелëчек👛 захлопнулся!Что мы хотели от дочери доярки🐄Ивлеевой-маникюрщицы💅,хостесс👯!Вечеринка Шариковых и Швондеров«Отлезь,гнида!»,у которых гипофиз убитого в пивной музыканта-балалаечника-алкоголика Клима Чугункина-пса-Шарика🐩.Человеческое развитие участников вечеринки строится в диапазоне от неприятного к омерзительному»!Шариков после публикации«Собачьего сердца»стал нарицательным понятием«шариковщина»вошла в обиход как символ крайней безнравственности!Бездарные безголосые певцы,артисты РФ-бич шоу-бизнеса РФ-музыкального таланта у них днем с огнем не сыщешь!Они востребованы-это говорит о низком культурном,эстетическом уровне зрителя РФ!Нет в РФ продюсеров,которые работали бы не только ради денег,но ради творчества!
16:03:41 30-01-2024
Ellada (14:42:29 30-01-2024) Массу социального планктона интересует"подзаборная грязь,нес... какой-то набор слов, сами то поняли, что написали?
17:18:37 30-01-2024
Гость (16:03:41 30-01-2024) какой-то набор слов, сами то поняли, что написали?... Скорее всего нет. Но кто-то явно нашел способ накрутки лайков под такими же безумными сообщениями.
20:25:12 30-01-2024
Ellada (14:42:29 30-01-2024) Массу социального планктона интересует"подзаборная грязь,нес... да вы и сами, видимо, не брезгуете таким контентом, раз в курсе всего происходящего)))
15:38:13 30-01-2024
Повылазили все забытые "звезды" с критикой, чтобы напомнить о себе... Сначала Разин, теперь Садальский, кто следующий?
18:16:52 30-01-2024
Гость (17:18:37 30-01-2024) Скорее всего нет. Но кто-то явно нашел способ накрутки лайк... Кто написал, тот и накрутил. Любопытно, что автор коммента почему-то считает ущербными дочерей доярок, отчего это? Ещё забавно стандартное обращение к образу Шарикова. Почему-то чем ущербнее персонаж, тем больше любит вспоминать жертву профессора Преображенского как мерило всего сущего.
19:54:38 30-01-2024
Кто такая Лера Кудрявцева, чтобы судить человека? Выглядело очень по-хамски - будто свара на рынке. У публичных персон, кем является Лера, должна быть культура поведения. Хоть телевизор не включай, одно бескультурье!
08:31:54 31-01-2024
Sandra (19:54:38 30-01-2024) Кто такая Лера Кудрявцева, чтобы судить человека? Выглядело ... А ты не включай. Читай книги. Может мозгов хоть немного прибавится.
21:07:43 30-01-2024
Вот уж кому кому, а Садальскому молчать надо молча!!! Сам не отличается адекватным поведением. Всех ругает. Всё плохие! Один Стасик хороший. Правильно сделала Кудрявцева. Таких мамашек надо стерилизовать и выселять на необитаемый остров!