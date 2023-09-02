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Салют на День города в Барнауле

Смотрим на главный фейерверк в честь 293-летия столицы Алтайского края

02 сентября 2023, 21:00, ИА Амител

Салют в честь Дня города прогремел в Барнауле. Фейерверки запустили во всех районах краевой столицы с пяти площадок, а главной из них традиционно стала площадь Сахарова, откуда мы вели прямую трансляцию.

Салют начался в 22:00 и продлился семь минут. 

Мы также вели онлайн-трансляцию, в которой подробно рассказали о торжествах на день рождения алтайской столицы. Если вы пропустили праздник или какое-то мероприятие, то можете посмотреть фото и видео по этой ссылке.

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Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2023

Комментарии 2

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Нарушитель

10:17:11 03-09-2023

Тут салютов даже нет смысл постить что чего нету на прямом эфире

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Иван

11:15:34 03-09-2023

Салют начался в 22.15!!! Ненадо врать! !!

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