Салют на День города в Барнауле
Смотрим на главный фейерверк в честь 293-летия столицы Алтайского края
02 сентября 2023, 21:00, ИА Амител
Салют в честь Дня города прогремел в Барнауле. Фейерверки запустили во всех районах краевой столицы с пяти площадок, а главной из них традиционно стала площадь Сахарова, откуда мы вели прямую трансляцию.
Салют начался в 22:00 и продлился семь минут.
Мы также вели онлайн-трансляцию, в которой подробно рассказали о торжествах на день рождения алтайской столицы. Если вы пропустили праздник или какое-то мероприятие, то можете посмотреть фото и видео по этой ссылке.
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10:17:11 03-09-2023
Тут салютов даже нет смысл постить что чего нету на прямом эфире
11:15:34 03-09-2023
Салют начался в 22.15!!! Ненадо врать! !!