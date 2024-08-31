Салюта не будет, но хочется чего-то яркого? Посмотрите фото и видео прошлогоднего

В Барнауле уже год не было фейерверков, и не будет еще как минимум полгода. Пришла пора поностальгировать

31 августа 2024, 20:00, ИА Амител

Салют на Дне города Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Как мы все уже знаем, салюта сегодня, на 294-летие любимого Барнаула, не будет. Главный и районные фейерверки отменили из-за специальной военной операции и ситуации, которая сегодня складывается в приграничных регионах России. Так что торжества по случаю Дня города можно считать завершенными и можно расходиться по домам.

Впрочем, если хочется чего-то яркого в небе, предлагаем вам посмотреть на прошлогодний завораживающий финал празднования 293-го дня рождения алтайской столицы!

Салют на Дне города Барнаула в 2023 году / Видео: соцсети и amic.ru

Напомним, в 2023 году День города Барнаула отмечали 2 сентября. Фейерверки запускали в пяти местах, но главным традиционно стал площадь Сахарова. Салют здесь начался с небольшой задержкой и продлился семь минут. Жители и гости города с восторгом наблюдали за происходящим, а кто-то в огромной толпе даже обмолвился, что до этого никогда не видел такой красоты.

Салют на День города Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина