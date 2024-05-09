Придется вспоминать. Каким был салют в 2023 году в Барнауле, Новосибирске и Москве

В этом году салюта не будет, но зато барнаульцы будут чувствовать себя в безопасности

09 мая 2024, 15:30, ИА Амител

Салют в Барнауле в День Победы / Фото: amic.ru

В 2024 году в Алтайском крае (и других регионах России) отменили салюты по случаю празднования Дня Победы. Предлагаем "освежить память" и вспомнить, каким было шоу в прошлом году в Барнауле, Новосибирске и Москве – корреспонденты amic.ru на самом деле побывали 9 мая 2023 года в этих трех городах, так что есть что показать.

Выбирайте, какой из трех салютов вам больше нравится, смотрите и представляйте, что это происходит сегодня, на часах 22:00, пошло эхо от первых залпов, небо осветили разноцветные огни, крики довольных барнаульцев усиливаются и сливаются в единый гул.

Барнаул

В 2023 году в Барнауле празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось семиминутным салютом на площади Сахарова. Кстати, фейерверк был на две минуты дольше, чем в 2022 году.

Новосибирск

В Новосибирске салют длился пять минут. Запустили его в центре города возле Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ).

Москва

В Москве праздничный салют в честь Победы длился в два раза дольше, чем в Барнауле и Новосибирске. Посмотреть фейерверк можно было из 16 точек столицы.

Салют на День Победы в Москве / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.