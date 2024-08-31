"Русские витязи" прилетают в столицу Алтайского края 27 августа

31 августа 2024, 11:10, ИА Амител

Пилотажная группа "Русские витязи"/ Фото: russianknights.ru

До выступления уникальной пилотажной группы "Русские витязи" на Дне города Барнаула остались считанные часы. Авиашоу над Обью будет одним из главных событий праздника. Amic.ru рассказывает, когда и где смотреть "витязей".

Когда состоится авиашоу?

Авиашоу "Русских витязей" состоится 31 августа с 17:00 до 18:00 часов.

Где его можно будет посмотреть?

Увидеть полет "Русских витязей" можно будет с набережной Оби и из Нагорного парка.

Никаких билетов покупать не нужно?

Нет. Мероприятие бесплатное для всех. Достаточно просто прийти в Нагорный парк или к набережной Оби.

А тренировочный полет был?

Да. 30 августа с 15:00 до 15:30 пилотажная группа провела тренировочный полет над акваторией Оби. Если вы этого не видели, то специально для вас amic.ru снял 15-минутное видео полета "Русских витязей".

Что это за пилотажная группа?

"Русские витязи" выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях. Это первая и до 2006 года единственная в мире команда пилотов, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель", пишет пресс-служба мэрии. Подробнее о пилотажной группе можно прочитать здесь.

"Русские витязи" уже выступали в Барнауле?

Нет. Авиашоу этой пилотажной группы состоится в городе впервые.