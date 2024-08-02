Власти Барнаула хотят провести концерт на территории "Спички" на День города

Концерты на "Спичке" и на площади Сахарова, открытие доски почета, награждение и озвучивание шоу "Русских витязей" обойдутся мэрии в 2,7 млн рублей

02 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Сереброплавильный завод / Фото: amic.ru

На День города 31 августа в Барнауле проведут концерт на территории "Спички" (Сереброплавильный завод) на ул. Ползунова, 37 (по этому адресу находится бар "Спичка"). Программа будет длиться как минимум два часа. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который организует шоу. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет смонтировать сцену и доставить все необходимое оборудование. Также ему предстоит найти технический персонал: двух звукорежиссеров, столько же светотехников и четырех монтажников.

"Световое сопровождение мероприятия рисующим светом должно обеспечить динамические заливки светом сценического и прилегающего пространства, с изменяемым углом раскрытия и цветом лучей. В зависимости от ритма музыки световая аппаратура должна менять режим работы, цвет, яркость, направление лучей и создавать различные динамические и графические эффекты", – сказано в документации закупки.

При этом закупка включает не одно, а сразу несколько мероприятий. Помимо концерта на "Спичке", проведут торжественное вручение наград заместителями главы города, открытие городской доски почета "Слава и гордость Барнаула" на ул. Гоголя, 48 (эти два события состоятся 30 августа), праздник на площади Сахарова и озвучивание показательных полетов "Русских витязей" на набережной Оби (это пройдет 31 августа). Максимальная цена лота – 2,7 млн рублей.

Площадь Сахарова станет главной городской локацией праздника. Там концерт будет длиться не менее шести часов. Программа включает в себя песни и танцы разных жанров. Всего – не менее 50 номеров. На сцене выступят не менее пяти вокальных и хореографических коллективов, как минимум три вокалиста, не менее пяти артистов инструментального жанра. Каждый номер будет длиться от трех минут. Также будет трое ведущих.

Шоу авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" будет длиться час, а именно с 17 до 18 часов над акваторией Оби. А 30 августа с 15:00 до 15:30 пройдет репетиция. Увидеть шоу можно будет из Нагорного парка либо с набережной. Подробнее о группе можно прочитать по ссылке.

Закупку разместили на портале 1 августа, желающие смогут подавать заявки до 8 августа, а 13 августа подведут итоги. Контракт вступит в силу с даты подписания и будет действовать до 31 августа.

Напомним, что на День города 31 августа на площади Сахарова состоятся спортивные состязания, фестиваль "Готов к труду и обороне" и концертная программа. В парке "Центральный" планируется провести фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем", а на Мало-Тобольской – ярмарку "Барнаул семейный" и выставку "Барнаул туристский". Еще там состоятся концерты, выставки, мастер-классы, фестиваль стрит-арта, песочное шоу и так далее. В 17 часов на Старом базаре пройдет турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 3". Впервые за год на площади Сахарова и в районах города запустят салюты. Подробнее о том, как пройдет День города в 2024 году, можно прочитать здесь.