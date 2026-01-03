Самая высокая елка России и ледяной городок. Как украшен Красноярск к Новому году

Заглянем на огоньки вечного соперника Новосибирска в звании столицы Сибири

03 января 2026, 07:00, ИА Амител

Красноярск в этом году подтверждает статус одного из самых ярко украшенных городов страны. Главным символом праздника стала традиционная 55-метровая елка на острове Татышев, которая официально открылась 26 декабря. Она считается самой высокой в России, а в этом сезоне ее ледовый городок оформили в "новом русском стиле" с богатой резьбой и национальными мотивами.

Новогодний Красноярск / Фото: мэрия Красноярска

На центральных улицах и проспекте Мира обновили иллюминацию, установив новые световые консоли и арт-объекты. Всего в разных районах города установили 17 официальных елок, включая знаменитую "Кразовскую" ель в сквере Космонавтов, которая традиционно радует жителей правобережья своим масштабом и сложной подсветкой.