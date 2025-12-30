НОВОСТИОбщество

Сияй, Барнаул! Как украсили краевую столицу к Новому году

Встречает 2026 год во всей красе

30 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Новогодний Барнаул – 2026 / Фото: amic.ru, мэрия Барнаула

К Новому году – 2026 Барнаул преобразился: праздничные ели и снежные городки открылись в каждом районе города. Главные магистрали украсили яркими световыми композициями, а предприятия и витрины магазинов добавили улицам особого уюта. Центром же торжеств в этом году стала площадь Свободы, где установили главную городскую елку.

Как выглядит новогодний Барнаул – в нашей фотоленте.

Комментарии 7

Avatar Picture
Кэт

10:55:32 30-12-2025

Около работы стоят эти балеринки.
Очень красиво.
И вообще, город украсили "ёлочными" игрушками.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:42:31 14-01-2026

Кэт (10:55:32 30-12-2025) Около работы стоят эти балеринки.Очень красиво.И воо... вы, наверное, недавно понаехали или начали работать. эти балерины стоят там лет 15. тошнит от них уже.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:16:28 31-12-2025

Так скудно Барнаул за последние годы ещё не "украшали" , не понимаю как город попал в рейтинг топ 10 городов по тратам на украшения к нг?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:01:57 12-01-2026

Гость (03:16:28 31-12-2025) Так скудно Барнаул за последние годы ещё не "украшали" , не ... Потратили не равно украсили, потратить можно и больше и вообще не украсить, понятнее надеюсь стало?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Айти

15:53:31 02-01-2026

Ну не подходит площадь свободы для снежного городка, не подходит! Слишком маленькая. Скучно.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:15:02 12-01-2026

очень скромно, не стильно, разорванно, местячково. Безвкусица и нищета

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:03 21-01-2026

Город не украшен от слова совсем, центральные проспекты - царство тьмы! Позор!

  0 Нравится
Ответить
