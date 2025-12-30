Сияй, Барнаул! Как украсили краевую столицу к Новому году

Встречает 2026 год во всей красе

30 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Новогодний Барнаул – 2026 / Фото: amic.ru, мэрия Барнаула

К Новому году – 2026 Барнаул преобразился: праздничные ели и снежные городки открылись в каждом районе города. Главные магистрали украсили яркими световыми композициями, а предприятия и витрины магазинов добавили улицам особого уюта. Центром же торжеств в этом году стала площадь Свободы, где установили главную городскую елку.

Как выглядит новогодний Барнаул – в нашей фотоленте.