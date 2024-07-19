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Самокатно-патрульную службу по аналогии с ДПС предложил создать депутат Госдумы

Правоохранителям понадобятся более мощные самокаты, способные догнать нарушителей

19 июля 2024, 16:45, ИА Амител

Самокатно-патрульную службу предложил создать депутат Госдумы
Самокатно-патрульную службу предложил создать депутат Госдумы

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать самокатно-патрульную службу (СПС) для контроля за движением электросамокатов по аналогии с дорожно-патрульной службой (ДПС), сообщает телеканал "360".

"Оснастить СПС средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно", – подчеркнул Колунов.

Он указал, что пока неизвестно, кто в России будет контролировать нарушителей на электросамокатах и штрафовать, при том что разрабатываются усиливающие контроль законопроекты.

Ранее депутат Госдумы Павел Федяев назвал "значимым прецедентом" первый случай конфискации самоката.

Электросамокаты / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
депутаты инициативы самокаты

Комментарии 5

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Герман

16:49:06 19-07-2024

Нужно категорию управления ввести на них. Упрощенную, со сдачей онлайн

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Гость

16:54:35 19-07-2024

А что, часть ДПСников пересадить на самокаты нельзя? Обязательно новую структуру создавать?

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Гость

17:21:51 19-07-2024

Гость (16:54:35 19-07-2024) А что, часть ДПСников пересадить на самокаты нельзя? Обязате... Или просто полосатой палкой сбивать низко летящих.

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Элен без ребят

11:26:04 21-07-2024

Гость (17:21:51 19-07-2024) Или просто полосатой палкой сбивать низко летящих.... а это тема!

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Гость

20:08:48 19-07-2024

Депутаты устанавливают отношения с самокатами по аналогии себя: всеобщая неприкосновенность, персональная инспекция, индивидуальная медицина и т.д.

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