Самокатно-патрульную службу по аналогии с ДПС предложил создать депутат Госдумы

Правоохранителям понадобятся более мощные самокаты, способные догнать нарушителей

19 июля 2024, 16:45, ИА Амител

Самокатно-патрульную службу предложил создать депутат Госдумы

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать самокатно-патрульную службу (СПС) для контроля за движением электросамокатов по аналогии с дорожно-патрульной службой (ДПС), сообщает телеканал "360".

"Оснастить СПС средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно", – подчеркнул Колунов.

Он указал, что пока неизвестно, кто в России будет контролировать нарушителей на электросамокатах и штрафовать, при том что разрабатываются усиливающие контроль законопроекты.

Ранее депутат Госдумы Павел Федяев назвал "значимым прецедентом" первый случай конфискации самоката.