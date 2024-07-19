Самокатно-патрульную службу по аналогии с ДПС предложил создать депутат Госдумы
Правоохранителям понадобятся более мощные самокаты, способные догнать нарушителей
19 июля 2024, 16:45, ИА Амител
Самокатно-патрульную службу предложил создать депутат Госдумы
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать самокатно-патрульную службу (СПС) для контроля за движением электросамокатов по аналогии с дорожно-патрульной службой (ДПС), сообщает телеканал "360".
"Оснастить СПС средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно", – подчеркнул Колунов.
Он указал, что пока неизвестно, кто в России будет контролировать нарушителей на электросамокатах и штрафовать, при том что разрабатываются усиливающие контроль законопроекты.
Ранее депутат Госдумы Павел Федяев назвал "значимым прецедентом" первый случай конфискации самоката.
16:49:06 19-07-2024
Нужно категорию управления ввести на них. Упрощенную, со сдачей онлайн
16:54:35 19-07-2024
А что, часть ДПСников пересадить на самокаты нельзя? Обязательно новую структуру создавать?
17:21:51 19-07-2024
Гость (16:54:35 19-07-2024) А что, часть ДПСников пересадить на самокаты нельзя? Обязате... Или просто полосатой палкой сбивать низко летящих.
11:26:04 21-07-2024
Гость (17:21:51 19-07-2024) Или просто полосатой палкой сбивать низко летящих.... а это тема!
20:08:48 19-07-2024
Депутаты устанавливают отношения с самокатами по аналогии себя: всеобщая неприкосновенность, персональная инспекция, индивидуальная медицина и т.д.