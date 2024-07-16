Депутат назвал "значимым прецедентом" первый случай конфискации самоката

Студент в пьяном виде сбил пожилую женщину

16 июля 2024, 11:41, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: Екатерина Смолихина

Первый случай конфискации электросамоката по решению суда – общественно значимый прецедент, написал депутат Госдумы Павел Федяев в своем Telegram-канале.

Ранее московский студент в пьяном виде сбил пожилую женщину. Суд постановил конфисковать электросамокат и лишил молодого человека права управлять транспортными средствами на 18 месяцев в связи с тем, что правонарушение совершено повторно.

"Общественно значимый прецедент в истории развития средств индивидуальной мобильности (СИМ). Пока мы вырабатываем комплексные документы, в ручном режиме принимаются правильные решения, чтобы распространить их на все подобные случаи", – указал Федяев.

Он подчеркнул, что такое решение суда "должно отрезвить владельцев частных СИМ, которые считают, что можно совмещать алкоголь и использование транспорта".