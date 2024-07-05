Самолет Москва — Барнаул экстренно приземлился в Екатеринбурге

Пассажирке стало плохо

05 июля 2024, 09:30, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: unsplash.com

Самолет "Уральских авиалиний" рейса U6651 Москва – Барнаул совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, пишет Barnaul 22.

"На борту девушке стало плохо, очень долго не приходила в сознание. Командир принял решение садиться в ближайшем аэропорту", – поделились очевидцы.

По прилете в аэропорту ожидали машины скорой помощи и реанимация. Девушка жива, ее забрали медики, говорят пассажиры.

Ранее рассказали, куда и за сколько можно улететь летом из Барнаула.