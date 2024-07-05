Самолет Москва — Барнаул экстренно приземлился в Екатеринбурге
Пассажирке стало плохо
05 июля 2024, 09:30, ИА Амител
Крыло самолета / Фото: unsplash.com
Самолет "Уральских авиалиний" рейса U6651 Москва – Барнаул совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, пишет Barnaul 22.
"На борту девушке стало плохо, очень долго не приходила в сознание. Командир принял решение садиться в ближайшем аэропорту", – поделились очевидцы.
По прилете в аэропорту ожидали машины скорой помощи и реанимация. Девушка жива, ее забрали медики, говорят пассажиры.
Ранее рассказали, куда и за сколько можно улететь летом из Барнаула.
09:37:18 05-07-2024
Подождите. А если у половины салона стыковочные рейсы? пока туда-сюда у них улетит самолет. Кто Им все возместит, например путевки, командировочные. Какой есть закон по данному поводу?
09:43:47 05-07-2024
Гость (09:37:18 05-07-2024) Подождите. А если у половины салона стыковочные рейсы? пока ... куда можно улететь из Барнаула, что туда нельзя улететь из Москвы?
09:52:45 05-07-2024
Гость (09:43:47 05-07-2024) куда можно улететь из Барнаула, что туда нельзя улететь из М... Куча направлений.
09:53:46 05-07-2024
Гость (09:52:45 05-07-2024) Куча направлений.... не надо кидаться общими фразами. куда конкретно?
11:03:50 05-07-2024
Гость (09:53:46 05-07-2024) не надо кидаться общими фразами. куда конкретно?... Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Пермь, Казань, Иркутск, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Анталья и Пхукет.
Лично знаю товарища, который из Москвы в Новосибирск летел через Барнаул, потому что на тот день так дешевле было.
12:29:07 05-07-2024
Гость (11:03:50 05-07-2024) Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Пермь, Казань, Иркутс... то есть из Москвы в Сочи через Барнаул?
13:54:33 05-07-2024
Гость (09:52:45 05-07-2024) Куча направлений.... Точно - куча)))
09:45:39 05-07-2024
Гость (09:37:18 05-07-2024) Подождите. А если у половины салона стыковочные рейсы? пока ... Подождите. А если бы это была ваша сестра, мама, дочь? Вы бы по-другому пели свою песенку. Всё то, что вы написали несравнимо с человеческой жизнью.
12:43:29 05-07-2024
Гость (09:45:39 05-07-2024) Подождите. А если бы это была ваша сестра, мама, дочь? Вы бы... Несравнимо конечно, согласен. Но тогда пусть АК платит за срыв других рейсов, срыв встреч, прочих запланированных мероприятий. Пусть за счет страховки платит или еще как. А не просто пускает дело на самотек. Почему я должен терять деньги за пропавшие авиабилеты, покупать новые ? Механизм должен быть четко отработан и прописан в правилах.
14:38:00 05-07-2024
Гость (12:43:29 05-07-2024) Несравнимо конечно, согласен. Но тогда пусть АК платит за ср... Как же мелочно. Тьфу.
14:49:01 05-07-2024
Гость (14:38:00 05-07-2024) Как же мелочно. Тьфу.... Тебе, который никуда не летает и никому не нужен, конечно тьфу. Ты и затрат не понесешь никогда. А у кого то могут быть прямые убытки, на десятки-сотни тысяч рублей, а если срыв подписания контракта, то там уже и другие цифры крутятся.
09:46:22 05-07-2024
Гость (09:37:18 05-07-2024) Подождите. А если у половины салона стыковочные рейсы? пока ... человеческая жизнь важнее.
опаздываете - парашют выдать, бумагу подписать, и чао.
12:44:42 05-07-2024
Мусик (09:46:22 05-07-2024) человеческая жизнь важнее.опаздываете - парашют выдать, ... Правильно, пассажирку с парашютом скинуть и чао
09:43:45 05-07-2024
Гость (09:37:18 05-07-2024) Подождите. А если у половины салона стыковочные рейсы? пока ... Какие стыковки через Барнаул? :)
10:28:05 05-07-2024
Гость (09:43:45 05-07-2024) Какие стыковки через Барнаул? :)... Че вы прицепились к фразе. ОК, маршрут был бы Барнаул - Москва, тогда как быть? Человек просто задал логичный и последовательный вопрос
10:32:39 05-07-2024
Гость (10:28:05 05-07-2024) Че вы прицепились к фразе. ОК, маршрут был бы Барнаул - Моск... а если бы у бабушки был болт, то она была бы дедушкой
10:47:22 05-07-2024
Гость (10:32:39 05-07-2024) а если бы у бабушки был болт, то она была бы дедушкой... Детские отмазки
10:22:12 05-07-2024
Нет ничего ужаснее и вреднее для здоровья этих пресловутых ночных перелётов из Москвы в Барнаул. Только поэтому уехал оттуда навсегда и ни разу не пожалел!
14:03:50 05-07-2024
Гость (10:22:12 05-07-2024) Нет ничего ужаснее и вреднее для здоровья этих пресловутых н... вы странный организм
11:24:11 05-07-2024
Подозрительно, что сели в собственном базовом аэропорту, а не в ближайшем захолустье. Наверное, что-то поломалась в самолётке, и подговорили девушку потерять сознание. Так наиболее выгодно ремонтироваться. Вообще мутная компания. То в кукурузу сядет, то в пшеницу. Уже не верят им. Только наши колхозники летают.
12:26:04 05-07-2024
Гость (11:24:11 05-07-2024) Подозрительно, что сели в собственном базовом аэропорту, а н... Заговор везде, ага ? Шапочку из фольги надела ? :-)
14:04:26 05-07-2024
Гость (12:26:04 05-07-2024) Заговор везде, ага ? Шапочку из фольги надела ? :-)... кастрюля - вернее
15:37:40 05-07-2024
Была в нетрезвом состоянии. Стало плохо. Самолёт посадили экстренно.