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Самолет Москва — Барнаул экстренно приземлился в Екатеринбурге

Пассажирке стало плохо

05 июля 2024, 09:30, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: unsplash.com
Крыло самолета / Фото: unsplash.com

Самолет "Уральских авиалиний" рейса U6651 Москва – Барнаул совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, пишет Barnaul 22.

"На борту девушке стало плохо, очень долго не приходила в сознание. Командир принял решение садиться в ближайшем аэропорту", – поделились очевидцы.

По прилете в аэропорту ожидали машины скорой помощи и реанимация. Девушка жива, ее забрали медики, говорят пассажиры.

Ранее рассказали, куда и за сколько можно улететь летом из Барнаула.

Барнаул Москва самолёт

Комментарии 23

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Гость

09:37:18 05-07-2024

Подождите. А если у половины салона стыковочные рейсы? пока туда-сюда у них улетит самолет. Кто Им все возместит, например путевки, командировочные. Какой есть закон по данному поводу?

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Гость

09:43:47 05-07-2024

Гость (09:37:18 05-07-2024) Подождите. А если у половины салона стыковочные рейсы? пока ... куда можно улететь из Барнаула, что туда нельзя улететь из Москвы?

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Гость

09:52:45 05-07-2024

Гость (09:43:47 05-07-2024) куда можно улететь из Барнаула, что туда нельзя улететь из М... Куча направлений.

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Гость

09:53:46 05-07-2024

Гость (09:52:45 05-07-2024) Куча направлений.... не надо кидаться общими фразами. куда конкретно?

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Гость

11:03:50 05-07-2024

Гость (09:53:46 05-07-2024) не надо кидаться общими фразами. куда конкретно?... Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Пермь, Казань, Иркутск, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Анталья и Пхукет.
Лично знаю товарища, который из Москвы в Новосибирск летел через Барнаул, потому что на тот день так дешевле было.

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Гость

12:29:07 05-07-2024

Гость (11:03:50 05-07-2024) Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Пермь, Казань, Иркутс... то есть из Москвы в Сочи через Барнаул?

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Гость

13:54:33 05-07-2024

Гость (09:52:45 05-07-2024) Куча направлений.... Точно - куча)))

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Гость

09:45:39 05-07-2024

Гость (09:37:18 05-07-2024) Подождите. А если у половины салона стыковочные рейсы? пока ... Подождите. А если бы это была ваша сестра, мама, дочь? Вы бы по-другому пели свою песенку. Всё то, что вы написали несравнимо с человеческой жизнью.

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Гость

12:43:29 05-07-2024

Гость (09:45:39 05-07-2024) Подождите. А если бы это была ваша сестра, мама, дочь? Вы бы... Несравнимо конечно, согласен. Но тогда пусть АК платит за срыв других рейсов, срыв встреч, прочих запланированных мероприятий. Пусть за счет страховки платит или еще как. А не просто пускает дело на самотек. Почему я должен терять деньги за пропавшие авиабилеты, покупать новые ? Механизм должен быть четко отработан и прописан в правилах.

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Гость

14:38:00 05-07-2024

Гость (12:43:29 05-07-2024) Несравнимо конечно, согласен. Но тогда пусть АК платит за ср... Как же мелочно. Тьфу.

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Гость

14:49:01 05-07-2024

Гость (14:38:00 05-07-2024) Как же мелочно. Тьфу.... Тебе, который никуда не летает и никому не нужен, конечно тьфу. Ты и затрат не понесешь никогда. А у кого то могут быть прямые убытки, на десятки-сотни тысяч рублей, а если срыв подписания контракта, то там уже и другие цифры крутятся.

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Мусик

09:46:22 05-07-2024

Гость (09:37:18 05-07-2024) Подождите. А если у половины салона стыковочные рейсы? пока ... человеческая жизнь важнее.
опаздываете - парашют выдать, бумагу подписать, и чао.

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Гость

12:44:42 05-07-2024

Мусик (09:46:22 05-07-2024) человеческая жизнь важнее.опаздываете - парашют выдать, ... Правильно, пассажирку с парашютом скинуть и чао

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Гость

09:43:45 05-07-2024

Гость (09:37:18 05-07-2024) Подождите. А если у половины салона стыковочные рейсы? пока ... Какие стыковки через Барнаул? :)

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Гость

10:28:05 05-07-2024

Гость (09:43:45 05-07-2024) Какие стыковки через Барнаул? :)... Че вы прицепились к фразе. ОК, маршрут был бы Барнаул - Москва, тогда как быть? Человек просто задал логичный и последовательный вопрос

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Гость

10:32:39 05-07-2024

Гость (10:28:05 05-07-2024) Че вы прицепились к фразе. ОК, маршрут был бы Барнаул - Моск... а если бы у бабушки был болт, то она была бы дедушкой

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Гость

10:47:22 05-07-2024

Гость (10:32:39 05-07-2024) а если бы у бабушки был болт, то она была бы дедушкой... Детские отмазки

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Гость

10:22:12 05-07-2024

Нет ничего ужаснее и вреднее для здоровья этих пресловутых ночных перелётов из Москвы в Барнаул. Только поэтому уехал оттуда навсегда и ни разу не пожалел!

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Мусик

14:03:50 05-07-2024

Гость (10:22:12 05-07-2024) Нет ничего ужаснее и вреднее для здоровья этих пресловутых н... вы странный организм

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Гость

11:24:11 05-07-2024

Подозрительно, что сели в собственном базовом аэропорту, а не в ближайшем захолустье. Наверное, что-то поломалась в самолётке, и подговорили девушку потерять сознание. Так наиболее выгодно ремонтироваться. Вообще мутная компания. То в кукурузу сядет, то в пшеницу. Уже не верят им. Только наши колхозники летают.

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Гость

12:26:04 05-07-2024

Гость (11:24:11 05-07-2024) Подозрительно, что сели в собственном базовом аэропорту, а н... Заговор везде, ага ? Шапочку из фольги надела ? :-)

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Мусик

14:04:26 05-07-2024

Гость (12:26:04 05-07-2024) Заговор везде, ага ? Шапочку из фольги надела ? :-)... кастрюля - вернее

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Гость

15:37:40 05-07-2024

Была в нетрезвом состоянии. Стало плохо. Самолёт посадили экстренно.

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