Стою у трапа самолета. Куда и за сколько можно улететь летом из аэропорта Барнаула
Собрали все направления, которые открыли в летний туристический сезон
30 мая 2024, 06:15, ИА Амител
В барнаульском аэропорту имени Германа Титова традиционно в летний туристический сезон запускают новые направления. Несмотря на то, что в этом году Алтайский край лишился части субсидий из федерального бюджета, позволявших сделать авиабилеты дешевле, многие рейсы остаются популярными у барнаульцев. Ежегодно руководство аэропорта открывает новые направления, а на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил запустить авиасообщение между Барнаулом и Минском. Мы собрали полный список городов, куда можно напрямую отправиться из столицы Алтайского края. В общей сложности из Барнаула теперь можно улететь по 12 направлениям.
Барнаул – Пермь
Авиакомпания "ЮВТ Аэро" запустила рейсы из аэропорта Перми в Барнаул. Самолеты летали туда и прошлой осенью, но непродолжительный период. В этом году отправиться в Пермь можно на Bombardier вместительностью до 50 пассажиров. Полет длится около трех часов.
Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, отвечая на вопрос журналистов о целесообразности запуска рейса, заявлял, что в этом городе "есть на что посмотреть".
"Мы вместе с авиаперевозчиками постоянно отслеживаем трафик. В последние два года поток пассажиров активно растет, и все направления более чем востребованы – иначе они бы не появились. Заполняемость самолетов в прошлом году составила порядка 75% – и это минимум", – утверждал Антон Воронов.
Барнаул – Казань
С 3 мая можно улететь в столицу Татарстана. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: понедельник и в пятницу. В понедельник вылет назначен на 09:05, а в пятницу – на 08:40. Перелет занимает 3 часа 20 минут. Вместимость лайнера – 189 человек. Отметим, что до этого в течение пяти лет рейс выполняли на самолетах, салон которых рассчитан на 50 пассажиров. Билет обойдется от 7 до 18 тысяч рублей.
Барнаул – Екатеринбург
Рейс входит в число субсидируемых, поэтому стоимость билетов ниже: от 10 до 15 тысяч рублей. Обслуживает маршрут компания Red Wings. Добраться до Урала можно будет в любой день, кроме воскресенья. В зимнее время расписание меняется. По данным краевого Минтранса, рейс до Екатеринбурга считается одним из самых популярных и заполняемых.
Барнаул – Иркутск
Еще одно популярное у жителей края направление стартует с 1 июня. Обслуживать рейс между двумя городами Сибири будет компания "ИрАэро". Полеты будут выполняться по маршруту Иркутск – Барнаул – Иркутск по понедельникам и субботам на самолетах Bombardier CRJ-200 ER вместимостью 50 пассажиров.
Расписание следующее:
- – по субботам вылет из Иркутска в 06:25 по местному времени, прибытие в Барнаул спустя 2 часа 35 минут. Обратный рейс – в 09:00, прибытие в Иркутск – в 12:30;
- – по понедельникам из Иркутска вылет в 12:45, обратный рейс – в 15:30, в Иркутске самолет приземляется в 18:55.
Рейсы будут выполняться до 21 сентября.
Барнаул – Красноярск
Круглогодичный рейс, который запустила компания "КрасАвиа". В один из красивейших городов Сибири можно улететь три раза в неделю: вторник, четверг и воскресенье. Билеты стоят от 5 до 15 тысяч рублей, но в летний сезон цена может вырасти.
Барнаул – Санкт-Петербург
Рейс запустила в 2021 году компания Nordwind. Он также является популярным у барнаульцев. Улететь в Северную столицу страны можно в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Правда, рейс не субсидируемый, поэтому за билет придется заплатить от 15 до 26 тысяч рублей.
Барнаул – Москва
Улететь в столицу страны можно в любой день недели. Причем в разные аэропорты: Домодедово и Шереметьево.
Барнаул – Сургут
Рейсы осуществляет компания "ЮТэйр" на ВС ATR-72 вместимостью 70 пассажиров. Стоимость билетов – от 6 800 рублей. Начались полеты с 11 мая и продолжатся до 19 октября. Вылет в субботу в 21:20.
Отправление из Сургута в 15:40 с прибытием в Барнаул в 20:30 по местному времени. Из Барнаула самолет отравится обратно в 21:20 и достигнет пункта назначения в 22:10. Время в пути составит 2 часа 50 минут.
Барнаул – Сочи
Одно из самых популярных летних направлений, которое обслуживает авиакомпания Nordwind. До июля можно улететь на Черное море в пятницу, вторник и воскресенье, а в середине лета – практически каждый день. Правда, билеты не из дешевых: в среднем около 20 тысяч рублей на человека.
Барнаул – Новосибирск
Рейс обслуживает компания S7. Самолеты летают каждый день. Время в пути – 45 минут. Добраться до столицы Сибири можно всего за несколько тысяч рублей.
Барнаул – Анталья
Прямые чартерные рейсы из Барнаула в Турцию в мае 2024 года запустила ANEX Tour. Самолеты авиакомпании Azur air уже летают в Анталью раз в 10 дней, начиная с 10 мая.
Барнаул – Пхукет
С 13 февраля в Барнауле возобновили рейс до Таиланда. Они выполняются раз в 12 дней. Именно такая длительность туров, которые доступны жителям Алтайского края. Перелеты осуществляет авиакомпания Azur Air, самолет рассчитан на 238 пассажиров.
07:15:16 30-05-2024
И некуда и незачем...
08:16:45 30-05-2024
Иван (07:15:16 30-05-2024) И некуда и незачем... ... Беда
08:20:02 30-05-2024
Иван (07:15:16 30-05-2024) И некуда и незачем... ... Как вы красиво завуалировали фразу "не на что".
08:57:25 30-05-2024
Гость (08:20:02 30-05-2024) Как вы красиво завуалировали фразу "не на что".... И не на что
10:13:52 30-05-2024
Гость (08:57:25 30-05-2024) И не на что... работать не пробовала?
15:35:39 30-05-2024
Гость (10:13:52 30-05-2024) работать не пробовала?... Ерунду не писать пробовал?
10:55:34 30-05-2024
Иван (07:15:16 30-05-2024) И некуда и незачем... ... и не за что
08:15:53 30-05-2024
А зачем Барнаулу субсидии, тут же живут одни золотники,газовики,нефтянники и в принципе миллиардеры .Судя по ценам на все !
10:20:58 30-05-2024
Ева (08:15:53 30-05-2024) А зачем Барнаулу субсидии, тут же живут одни золотники,газов... А там субсидии...
В Казань без субсидий от 7 т.р. В Екатеринбург с субсидией от 10. А что из них ближе?
09:13:20 30-05-2024
И только до Москвы цена не озвучена.
09:36:27 30-05-2024
Улетать ещё ничего - это утром. А вот возвращаться, летя всю ночь, - паршиво! Я только из-за этого мечтал уехать навсегда. И ни разу об этом не пожалел!
09:40:50 30-05-2024
В Барнауле взлетная полоса золотом выложена, ценник конский, из НСКа почти на десятку дешевле летать.
10:11:46 30-05-2024
Гость (09:40:50 30-05-2024) В Барнауле взлетная полоса золотом выложена, ценник конский,... Не палите контору, узнают и там подорожает )
У нас же только так
10:04:56 30-05-2024
Горный и Белокуриха наше все
10:31:30 30-05-2024
Гость (10:04:56 30-05-2024) Горный и Белокуриха наше все... а вы неплохо живете, если можете позволить себе отдых в Горном)
11:51:19 30-05-2024
Из Барнаула в Питер от 15 на одного, а на майские с женой слетали за 18 туда, обратно из Новосибирска. Пусть сам министр летает за такие деньги.
14:19:12 01-06-2024
Тайланд? точно летают? или кто-то брякнул, а вы как обычно не проверили?