Стою у трапа самолета. Куда и за сколько можно улететь летом из аэропорта Барнаула

Собрали все направления, которые открыли в летний туристический сезон

30 мая 2024, 06:15, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: amic.ru

В барнаульском аэропорту имени Германа Титова традиционно в летний туристический сезон запускают новые направления. Несмотря на то, что в этом году Алтайский край лишился части субсидий из федерального бюджета, позволявших сделать авиабилеты дешевле, многие рейсы остаются популярными у барнаульцев. Ежегодно руководство аэропорта открывает новые направления, а на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил запустить авиасообщение между Барнаулом и Минском. Мы собрали полный список городов, куда можно напрямую отправиться из столицы Алтайского края. В общей сложности из Барнаула теперь можно улететь по 12 направлениям.

Барнаул – Пермь

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" запустила рейсы из аэропорта Перми в Барнаул. Самолеты летали туда и прошлой осенью, но непродолжительный период. В этом году отправиться в Пермь можно на Bombardier вместительностью до 50 пассажиров. Полет длится около трех часов.

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, отвечая на вопрос журналистов о целесообразности запуска рейса, заявлял, что в этом городе "есть на что посмотреть".

"Мы вместе с авиаперевозчиками постоянно отслеживаем трафик. В последние два года поток пассажиров активно растет, и все направления более чем востребованы – иначе они бы не появились. Заполняемость самолетов в прошлом году составила порядка 75% – и это минимум", – утверждал Антон Воронов.

Барнаул – Казань

С 3 мая можно улететь в столицу Татарстана. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: понедельник и в пятницу. В понедельник вылет назначен на 09:05, а в пятницу – на 08:40. Перелет занимает 3 часа 20 минут. Вместимость лайнера – 189 человек. Отметим, что до этого в течение пяти лет рейс выполняли на самолетах, салон которых рассчитан на 50 пассажиров. Билет обойдется от 7 до 18 тысяч рублей.

Барнаул – Екатеринбург

Рейс входит в число субсидируемых, поэтому стоимость билетов ниже: от 10 до 15 тысяч рублей. Обслуживает маршрут компания Red Wings. Добраться до Урала можно будет в любой день, кроме воскресенья. В зимнее время расписание меняется. По данным краевого Минтранса, рейс до Екатеринбурга считается одним из самых популярных и заполняемых.

Барнаул – Иркутск

Еще одно популярное у жителей края направление стартует с 1 июня. Обслуживать рейс между двумя городами Сибири будет компания "ИрАэро". Полеты будут выполняться по маршруту Иркутск – Барнаул – Иркутск по понедельникам и субботам на самолетах Bombardier CRJ-200 ER вместимостью 50 пассажиров.

Расписание следующее:

– по субботам вылет из Иркутска в 06:25 по местному времени, прибытие в Барнаул спустя 2 часа 35 минут. Обратный рейс – в 09:00, прибытие в Иркутск – в 12:30;

– по понедельникам из Иркутска вылет в 12:45, обратный рейс – в 15:30, в Иркутске самолет приземляется в 18:55.

Рейсы будут выполняться до 21 сентября.

Барнаул – Красноярск

Круглогодичный рейс, который запустила компания "КрасАвиа". В один из красивейших городов Сибири можно улететь три раза в неделю: вторник, четверг и воскресенье. Билеты стоят от 5 до 15 тысяч рублей, но в летний сезон цена может вырасти.

Барнаул – Санкт-Петербург

Рейс запустила в 2021 году компания Nordwind. Он также является популярным у барнаульцев. Улететь в Северную столицу страны можно в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Правда, рейс не субсидируемый, поэтому за билет придется заплатить от 15 до 26 тысяч рублей.

Барнаул – Москва

Улететь в столицу страны можно в любой день недели. Причем в разные аэропорты: Домодедово и Шереметьево.

Барнаул – Сургут

Рейсы осуществляет компания "ЮТэйр" на ВС ATR-72 вместимостью 70 пассажиров. Стоимость билетов – от 6 800 рублей. Начались полеты с 11 мая и продолжатся до 19 октября. Вылет в субботу в 21:20.

Отправление из Сургута в 15:40 с прибытием в Барнаул в 20:30 по местному времени. Из Барнаула самолет отравится обратно в 21:20 и достигнет пункта назначения в 22:10. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Барнаул – Сочи

Одно из самых популярных летних направлений, которое обслуживает авиакомпания Nordwind. До июля можно улететь на Черное море в пятницу, вторник и воскресенье, а в середине лета – практически каждый день. Правда, билеты не из дешевых: в среднем около 20 тысяч рублей на человека.

Барнаул – Новосибирск

Рейс обслуживает компания S7. Самолеты летают каждый день. Время в пути – 45 минут. Добраться до столицы Сибири можно всего за несколько тысяч рублей.

Барнаул – Анталья

Прямые чартерные рейсы из Барнаула в Турцию в мае 2024 года запустила ANEX Tour. Самолеты авиакомпании Azur air уже летают в Анталью раз в 10 дней, начиная с 10 мая.

Барнаул – Пхукет

С 13 февраля в Барнауле возобновили рейс до Таиланда. Они выполняются раз в 12 дней. Именно такая длительность туров, которые доступны жителям Алтайского края. Перелеты осуществляет авиакомпания Azur Air, самолет рассчитан на 238 пассажиров.