Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Кузбассе

В произошедшем разбирается транспортная прокуратура

22 августа 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Самолет авиакомпании "Северный ветер" 22 августа около 5 часов утра при посадке в Новокузнецке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, лайнер Boeing-737 выполнял рейс из Санкт-Петербурга. На борту в тот момент находилось 140 пассажиров, пострадавших нет. Судно тем временем отбуксировали к месту стоянки.

РЕН ТВ отмечает, что самолет приземлялся в условиях густого тумана. Предварительно, причиной случившегося как раз и стала плохая видимость.

Сейчас сотрудники транспортной выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на прошлой неделе в Барнауле более чем на 12 часов задерживали авиарейс "Северного ветра" в Санкт-Петербург. В ожидании находились почти 200 пассажиров.