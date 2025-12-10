Самозанятые в России смогут получать больничные
Законопроект приняли депутаты в третьем, окончательном чтении
10 декабря 2025, 15:35, ИА Амител
В России стартует пилотный проект, предоставляющий возможность самозанятым лицам получать пособия по временной нетрудоспособности. Для реализации потребуется добровольное подключение к системе социального страхования и внесение регулярных платежей в Фонд пенсионного и социального страхования.
Согласно информации "Российской газеты", ежемесячный взнос варьируется в зависимости от выбранной суммы страхования, начиная от 1344 рублей. Право на получение выплат наступит спустя шесть месяцев непрерывной уплаты взносов.
Государственная Дума одобрила данный эксперимент, приняв соответствующий законопроект правительства в финальной редакции. Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2027 года.
16:19:51 10-12-2025
Не ну нормальные? Нужно 6 месяцев отдавать по полторы тысячи рублей = 9000 рублей чтобы наступило право на получение денего по болезни. Т.Е. за то что самозанятый заболел до истечении этих 6 месяцев платить никто не будет (оно так и есть сейчас). Вы просто посмотрите статистику. 90% самозанятых не работают на постоянном месте работы больше 2-3 месяцев. Очередной обман граждан. По другому это нельзя никак назвать.
16:44:46 10-12-2025
Гость (16:19:51 10-12-2025) Не ну нормальные? Нужно 6 месяцев отдавать по полторы тысячи... Самозанятым ваще платить не нужно
17:40:27 11-12-2025
Вы так считаете, потому, что не были в их шкуре. Одна только налоговая отравляет им жизнь тоннами.
13:21:44 11-12-2025
Значит, плохи совсем дела в нашем королевстве.