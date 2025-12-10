НОВОСТИОбщество

Самозанятые в России смогут получать больничные

Законопроект приняли депутаты в третьем, окончательном чтении

10 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Больница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В России стартует пилотный проект, предоставляющий возможность самозанятым лицам получать пособия по временной нетрудоспособности. Для реализации потребуется добровольное подключение к системе социального страхования и внесение регулярных платежей в Фонд пенсионного и социального страхования.

Согласно информации "Российской газеты", ежемесячный взнос варьируется в зависимости от выбранной суммы страхования, начиная от 1344 рублей. Право на получение выплат наступит спустя шесть месяцев непрерывной уплаты взносов.

Государственная Дума одобрила данный эксперимент, приняв соответствующий законопроект правительства в финальной редакции. Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2027 года.

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Как оформить больничный по уходу за ребенком в 2025 году?

Выплата будет зависеть от заработка родителя, а также периода болезни и возраста ребенка
Комментарии 4

Гость

16:19:51 10-12-2025

Не ну нормальные? Нужно 6 месяцев отдавать по полторы тысячи рублей = 9000 рублей чтобы наступило право на получение денего по болезни. Т.Е. за то что самозанятый заболел до истечении этих 6 месяцев платить никто не будет (оно так и есть сейчас). Вы просто посмотрите статистику. 90% самозанятых не работают на постоянном месте работы больше 2-3 месяцев. Очередной обман граждан. По другому это нельзя никак назвать.

Гость

16:44:46 10-12-2025

Гость (16:19:51 10-12-2025) Не ну нормальные? Нужно 6 месяцев отдавать по полторы тысячи... Самозанятым ваще платить не нужно

Гость

17:40:27 11-12-2025

Вы так считаете, потому, что не были в их шкуре. Одна только налоговая отравляет им жизнь тоннами.

Гость

13:21:44 11-12-2025

Значит, плохи совсем дела в нашем королевстве.

