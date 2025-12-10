Самозанятые в России смогут получать больничные

Законопроект приняли депутаты в третьем, окончательном чтении

10 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Больница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В России стартует пилотный проект, предоставляющий возможность самозанятым лицам получать пособия по временной нетрудоспособности. Для реализации потребуется добровольное подключение к системе социального страхования и внесение регулярных платежей в Фонд пенсионного и социального страхования.

Согласно информации "Российской газеты", ежемесячный взнос варьируется в зависимости от выбранной суммы страхования, начиная от 1344 рублей. Право на получение выплат наступит спустя шесть месяцев непрерывной уплаты взносов.

Государственная Дума одобрила данный эксперимент, приняв соответствующий законопроект правительства в финальной редакции. Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2027 года.