Как оформить больничный по уходу за ребенком в 2025 году?

Размер пособия рассчитывают исходя из среднего заработка за два предшествующих года (за каждый год не выше предельной базы). К примеру, предельная база по взносам: за 2023 год – 1 917 000 рублей, за 2024 год – 2 225 000 рублей. Максимальный среднедневной заработок ограничен суммой этих баз, разделенной на 730 дней.

Если сотрудник получает 100 тысяч рублей в месяц, его доход за два предыдущих года составит 2,4 млн рублей. Среднедневной заработок в таком случае – 3287,67 рубля. Когда мама ребенка до восьми лет возьмет больничный на десять дней, пособие составит 32 876,71 рубля.

В случае если ребенок восьми лет или старше проходит амбулаторное лечение, а стаж его родителя больше восьми лет, за первые десять дней выплатят 32 876,71 рубля, за следующие пять – 8 219,17 рубля. Итого за 15 дней на больничном работник получит 41 095,88 рубля.

Если в течение двух предыдущих лет родитель не работал или его средний доход за это время был ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), расчет ведут именно по МРОТ. В 2025 году он составляет 22 440 рублей, поэтому для расчета используют сумму 24 МРОТ (538 560 рублей). Средний дневной заработок в таких случаях – 737,75 рубля.