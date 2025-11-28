Как оформить больничный по уходу за ребенком в 2025 году?
Выплата будет зависеть от заработка родителя, а также периода болезни и возраста ребенка
28 ноября 2025, 17:20, ИА Амител
С началом холодов растет число простуд, и родителям все чаще приходится брать больничный, чтобы оставаться дома с заболевшими детьми. В 2025 году принципы его оформления не изменились, но появились важные обновления. Эксперты "Авито Работы" напомнили, что МРОТ вырос на 16,6% по сравнению с 2024 годом, а вместе с ним увеличились и лимиты для расчета пособия.
Разбираемся, как в 2025 году можно оформить больничный и какой будет сумма выплаты.
Кто может взять больничный по уходу за ребенком?
Оформить больничный по уходу за ребенком может любой совершеннолетний и официально трудоустроенный член семьи. Это могут быть не только родители, но и бабушка, дедушка, братья или сестры, а также опекуны.
Но если один из родителей уже ушел в отпуск по уходу за ребенком, он не сможет взять больничный. В этом случае лист нетрудоспособности придется оформить другому члену семьи.
На какой срок дают и оплачивают больничный?
- если заболел ребенок до 7 лет – дают на весь период болезни, но оплачивают не более 60 дней в год, а при тяжелых заболеваниях из перечня Минздрава – до 90 дней в год;
- от 7 до 15 лет – дают на весь период болезни, а пособие назначают до 15 календарных дней по каждому случаю болезни (в сумме – не более 45 дней в год);
- если ребенок-инвалид до 18 лет – дают на весь период амбулаторного и стационарного лечения, а оплачивают не более 120 дней в год;
- при уходе за ВИЧ-инфицированными детьми дают и оплачивают за весь период совместного пребывания в стационаре;
- если у ребенка онкологическое заболевание или тяжелые поствакцинальные осложнения – выплачивают за весь период лечения;
- если ребенку больше 15 лет и он лечится дома – оплачивают не более семи дней за один эпизод болезни (но не более 30 дней в год);
- если ребенок старше 15 лет лечится в стационаре, больничный по уходу не оформляют.
Когда болеют сразу два ребенка, а за ними ухаживает только один человек (например, мать), выдают один больничный лист. Если за двумя одновременно заболевшими детьми ухаживают разные люди (например, мать и отец), то листок нетрудоспособности выдают каждому. Если дети болеют поочередно, больничный продлевают до выздоровления обоих, а выплату рассчитывают исходя из возраста каждого ребенка.
От чего зависит размер больничного по уходу за ребенком?
Размер пособия зависит от нескольких факторов:
- страхового стажа родителя (или родственника, который ухаживает за больным ребенком);
- продолжительности лечения;
- возраста ребенка и условий лечения (амбулаторно или стационарно).
Если страховой стаж родителя восемь лет и более, пособие приравнивают к среднему заработку. При стаже от пяти до восьми лет выплата составит 80% от среднего заработка, менее пяти лет – 60% от среднего заработка.
Но есть важное исключение: если ребенку меньше восьми лет, выплата равна 100% среднего заработка независимо от стажа. Если ребенку восемь лет и более и он лечится дома, первые десять дней оплачивают в зависимости от стажа сотрудника (60–100%), последующие дни – по 50% от среднего заработка. При стационарном лечении размер пособия всегда зависит от стажа: от 60 до 100%.
Как рассчитывают больничный и есть ли у него лимиты?
Размер пособия рассчитывают исходя из среднего заработка за два предшествующих года (за каждый год не выше предельной базы). К примеру, предельная база по взносам: за 2023 год – 1 917 000 рублей, за 2024 год – 2 225 000 рублей. Максимальный среднедневной заработок ограничен суммой этих баз, разделенной на 730 дней.
Если сотрудник получает 100 тысяч рублей в месяц, его доход за два предыдущих года составит 2,4 млн рублей. Среднедневной заработок в таком случае – 3287,67 рубля. Когда мама ребенка до восьми лет возьмет больничный на десять дней, пособие составит 32 876,71 рубля.
В случае если ребенок восьми лет или старше проходит амбулаторное лечение, а стаж его родителя больше восьми лет, за первые десять дней выплатят 32 876,71 рубля, за следующие пять – 8 219,17 рубля. Итого за 15 дней на больничном работник получит 41 095,88 рубля.
Если в течение двух предыдущих лет родитель не работал или его средний доход за это время был ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), расчет ведут именно по МРОТ. В 2025 году он составляет 22 440 рублей, поэтому для расчета используют сумму 24 МРОТ (538 560 рублей). Средний дневной заработок в таких случаях – 737,75 рубля.
Как оформить больничный?
Больничный лист оформляет поликлиника. С 2022 года все листки нетрудоспособности перевели в электронный вид. Они автоматически передаются в Соцфонд. Работодатель получает уведомление и направляет фондy данные, чтобы рассчитать пособия. Выплату перечисляют в течение десяти рабочих дней.
