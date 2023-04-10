"Самую малость". В комиссариате Алтая рассказали, на сколько больше будет призывников

Традиционно больше всего призывников набирается из городов

10 апреля 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2023 году количество призывников в рамках весеннего призыва незначительно превысит прошлогодние показатели. Об этом "Алтайской правде" рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу регионального Военного комиссариата Андрей Круглов.

Напомним, 1 апреля в крае, как и по всей стране, официально стартовал весенний призыв в армию, который продлится до 15 июля.

Круглов отметил, что количество призывников в регионе останется почти прежнем уровне.

"В рамках стартовавшей призывной кампании из Алтайского края мы планируем отправить на срочную службу более 2,5 тысячи человек. Но нельзя сказать, что это количество значительно превышает прошлогодние показатели. Если только самую малость", – подчеркнул он.

Традиционно больше всего призывников набирается из городов – Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Ранее amic.ru рассказал, как россиян будут оповещать о весеннем призыве 2023 в электронном виде.