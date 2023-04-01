Электронные повестки и 147 тысяч солдат. Всё, что известно о весеннем призыве в РФ

Весенний призыв начинается в России 1 апреля

01 апреля 2023, 07:12, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Весенний призыв в России стартует 1 апреля, он продлится 3,5 месяца. В армию отправятся мужчины с 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе. Апрельский призыв пройдёт в прежнем формате, однако несколько изменений в нём всё-таки будет. Amic.ru рассказывает всё, что известно о весеннем призыве 2023 года.

Когда начнётся и закончится весенний призыв?

Как и обычно, весенний призыв начинается 1 апреля и продолжается до 15 июля. Для жителей Крайнего Севера и учителей призыв стартует на месяц позже – 1 мая.

Сколько человек планируется призвать?

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, призвать до 15 июля планируется 147 тысяч человек. Это почти на 10% больше, чем весной 2022 года, когда в армию отправились 134,5 тысячи человек.

А призывной возраст не вырос?

Ещё нет. Планы повысить призывной возраст до 30 лет существуют, но пока этого не произошло. Поэтому в 2023 году под призыв попадают молодые люди с 18 до 27 лет. Измениться всё может в 2024 году. Минобороны планирует постепенно повысить призывной возраст до 21-30 лет, а также увеличить численность войск до полутора миллиона человек.

Срок службы тоже остаётся прежним?

Да. Служба по призыву длится один год, здесь ещё ничего не меняется. Призванные этой весной молодые люди вернутся домой весной 2024 года.

Разговоры об увеличении срока призыва активно шли в конце 2022 года и в начале 2023-го. Об этом говорили депутат Госдумы Михаил Шеремет, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Однако председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представители Минобороны заверили, что идея возврата к двухлетней службы не рассматривается.

Срочники/ Фото: amic.ru

Электронные повестки правда начнут раздавать?

Нет, в Госдуме опровергли возможность направления повесток через "Госуслуги". Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что в действующем законе такой нормы нет.

"Если будут изменения в закон, тогда мы будем говорить об этом. На сегодня ничего подобного нет", – заявил депутат.

Картаполову пришлось выступить с заявлением, поскольку ранее его коллега по комитету Юрий Швыткин сказал, что россияне получат повестки в весенний призыв через портал госуслуг. Слова Картаполова также подтвердил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Кого не отправят служить?

Тех, кто имеет непризывные болезни. Это, например, ВИЧ или гепатит, психологические заболевания, хронический энурез, порок сердца, гипертония, хронический отит, плоскостопие третьей степени и другие проблемы со здоровьем.

Отсрочку получают студенты вузов очной формы обучения (от бакалавров до аспирантов), сотрудники IT-компаний, имеющих аккредитацию (этим людям надо было подать заявку осенью 2022 года), отцы-одиночки, женатые отцы двоих и более несовершеннолетних детей.

Отслужить позже смогут и те, кто воспитывает ребёнка с инвалидностью до трёх лет или состоят в браке женщиной, которая находится как минимум на 26-й неделе беременности. Также отсрочку получают люди, которые ухаживает за немощными родственниками или опекает престарелых родителей.

Срочников не отправят на спецоперацию?

Нет, Минобороны обещает не посылать солдат срочной службы в зону спецоперации. В интервью телеканалу "Россия 24" Владимир Цимлянский заверил журналистов, что ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону СВО.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил ТАСС, что в новые регионы РФ срочников отправлять не будут. Они будут распределены в учебные и воинские части в других регионах РФ. Служить срочники будут в Сухопутных, Воздушно-космических, Воздушно-десантных, Ракетных войсках и в Военно-морском флоте. Также некоторые из них будут зачислены в научные, научно-производственные или спортивные роты.

Срочники / Фото: amic.ru

А отслужившие не поедут на СВО?

Тоже нет. В указе о призыве Владимир Путин поручил уволить в запас призванных солдат, матросов, сержантов и старшин после окончания срока их службы. Цимлянский также сказал, что все призывники будут своевременно уволены и отправлены домой.

На альтернативную службу пойти можно?

Да, всё ещё можно заменить военную службу альтернативной гражданской. В таком случае придётся служить уже не 12, а 18 или 21 месяц. Претендовать на альтернативную службу могут представители коренных народов и люди, которые не могут взять в руки оружие в силу своих взглядов. Пройти АГС может любой гражданин РФ. Однако заявку для прохождения такой службы нужно подать за полгода до призыва. То есть если человек попадает под весенний призыв, он должен был подать заявку до 1 октября.

Список специальностей альтернативной гражданской службы в этом году обновился. Перечень пополнился на 149 позиций. Среди них 25 рабочих профессий. Это, например, дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, слесарь, станочник широкого профиля и так далее. Также появились профессии инженеров по сварке, по контрольно-измерительным приборам и автоматике, химика, специалиста по защите информации, медицинского психолога и другие должности.

Из списка исключили профессии гардеробщика, курьера, обувщика по ремонту обуви, почтальона, агрохимика, администратора, артиста, врача-лаборанта, инструктора по труду, микробиолога, техника, экспедитора по перевозке грузов и некоторые другие должности.

В приказе сказано, что альтернативную службу можно проходить только на предприятиях, которые подведомственны федеральным министерствам и региональным органам исполнительной власти.

Где можно получить информацию о призыве?

Информацию о призыве россияне могут получить по телефону горячей линии 122. Звонок бесплатный.