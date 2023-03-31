В России мужчин оповестят о весеннем призыве 2023 в электронном виде

31 марта 2023, 15:05, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России мужчин планируют оповещать о предстоящем весеннем призыве в электронном виде. Об этом сообщили в Генштабе.

В какие сроки пройдёт весенний призыв в этом году, что известно об электронных оповещениях и кто всё-таки получит "традиционные" бумажные повестки – в разборе amic.ru.

1 Как мужчин будут оповещать о призыве в электронном виде? В этот раз военкоматы оповестят мужчин "в электронном виде". Но представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский не объяснил, как именно будут выглядеть электронные носители, пишет ТАСС. Не исключено, что делать это будут через портал "Госуслуги". Минобороны решило опробовать такую схему после того, как первоначальную постановку на воинский учёт провели в новом формате. При этом использовали информацию от разных органов власти в цифровом виде, из которой сформировали единую электронную базу данных.

2 Продолжат ли вручать бумажные повестки? Вручать бумажные повестки планируют, только если нет "технической возможности сделать это онлайн".

3 Когда пройдёт весенний призыв 2023? В этом году весенний призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля.

4 Кто попадает под весенний призыв 2023? Под весенний призыв 2023 года попадают 147 тыс. россиян мужского пола от 18 до 27 лет, следует из указа президента Владимира Путина. Напомним, в России хотят повысить призывной возраст с 21 до 30 лет, но предстоящего призыва это не коснётся. Подробнее читайте в разборе amic.ru.