Звезды бизнеса. Самые яркие кадры с вручения премии "Народный знак качества"

Церемония награждения прошла в концерном зале "Сибирь"

26 ноября 2024, 21:36, ИА Амител

"Народный знак качества – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле завершилась ежегодная церемония награждения победителей премии "Народный знак качества – 2024". О том, кто получил заветные статуэтки, вы можете узнать тут. А мы пока предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры с праздника. Большой фоторепортаж смотрите завтра утром на amic.ru.

Напомним, что инициатором и организатором масштабного проекта выступают информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул (Бизнес ФМ).