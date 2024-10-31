Стало известно, когда пройдут новогодние елки для младшеклассников Барнаула

Все учащиеся начальных классов получат губернаторские подарки

31 октября 2024, 15:35, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новогодние представления для учащихся 1-4 классов школ пройдут с 18 по 29 декабря. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

Председатель комитета по образованию Андрей Муль рассказал, что в ведомстве прорабатывают вопрос доставки учащихся к местам проведения новогодних мероприятий.

Также, по его словам, на каждой из пяти праздничных площадок организуют штабы елок. В рамках новогодних представлений все младшеклассники, включая находящихся на семейном обучении и учащихся частных школ, получат губернаторские подарки.