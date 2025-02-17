Саудовская Аравия выступит посредником в переговорах России и США

Делегацию королевства возглавит советник по национальной безопасности

17 февраля 2025, 16:40, ИА Амител

Зал заседаний / Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo

Власти Саудовской Аравии не только предоставят площадку для переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта, но и сами выступят посредником в переговорах. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник.

Со слов саудовского чиновника, страна будет делать "больше чем просто принимать гостей". Королевство также сыграет роль посредника. Делегацию страны возглавит советник по национальной безопасности – его имя не приводится.

Напомним, по данным "Коммерсанта", переговоры по Украине должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. Со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца, а также спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. По информации Bloomberg, с российской стороны в переговорах может участвовать помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. При этом данные о составе участников переговоров российские власти не подтверждали.