Движение навстречу. Чего ждет мир от переговоров Путина и Трампа?

Эксперты считают, что по ряду вопросов президенты договорятся уже на первой встрече

17 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Состоявшийся 12 февраля телефонный разговор президентов России и США не столько ответил на многие злободневные вопросы (как этого ожидали некоторые наблюдатели), сколько поставил новые. Одним из них, безусловно, является предстоящая личная встреча двух глав государств.

Amic.ru попробовал разобраться, когда и где она может состояться и получится ли в ходе ее достичь важных договоренностей.

Китай отпадает

После полуторачасового телефонного разговора Дональд Трамп заявил, что продолжит общение с российским коллегой:

"Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда", – сказал Трамп.

При этом президент США не исключил, что первые "живые" переговоры с российским лидером он проведет в Саудовской Аравии.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник сообщило, что российско-американскую встречу на высшем уровне предложил организовать Китай. Причем предусмотренный формат не предполагает участие в переговорах Владимира Зеленского.

По данным издания, китайское предложение отражает желание председателя Си Цзиньпина вступить в диалог с Трампом по поводу недавно введенных американских таможенных пошлин на товары из КНР. В то же время китайский руководитель не хочет, чтобы помощь в урегулировании конфликта на Украине стала угрозой для отношений Москвы и Пекина.

Впрочем, в Белом доме со скепсисом отнеслись к возможности встречи двух президентов на китайской земле. Источник WSJ заявил, что это "абсолютно неосуществимо".

По словам политолога, директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, инициатива Пекина изначально не имела шансов на успех.

"Все-таки Китай воспринимается в США и в целом на Западе как союзник России. А для встречи лидеров России и США требуется более нейтральная площадка, страна, отношение к которой будет непредвзятым как в Москве, так и в Вашингтоне. Для этого вполне подходит одна из арабских стран – Саудовская Аравия или ОАЭ, на худой конце, Турция", – поделился он своими соображениями с amic.ru.

Команда "тяжеловесов"

Саудовская Аравия уже сделала шаг навстречу – на странице МИД этой страны в сети Х появилось заявление о готовности организовать переговоры Путина и Трампа.

"Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению мира между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.

Впрочем, по словам Орлова, в случае непредвиденных обстоятельств площадкой для переговоров может стать одна из европейских стран:

"Прежде всего, конечно, Венгрия. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан имеет дружеские отношения с Трампом, он вообще воспринимается как "главный трампист Европы", который не раз демонстрировал несогласие с политикой ЕС в отношении России. Но эта страна может рассматриваться как "запасное поле", если вдруг по каким-то причинам проведение встречи в арабских странах сорвется".

Между тем российская сторона уже готовится к предстоящей встрече. Агентство Bloomberg со ссылкой на три источника утверждает, что президент РФ Путин формирует команду политических "тяжеловесов" для участия в переговорах. Якобы в путинскую команду войдут помощник президента России Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Кстати, Дмитриев является "финансистом, получившим образование в Стэнфорде и Гарварде и имеющим связи с семьей российского президента, он может сыграть ключевую роль в качестве неофициального посредника на переговорах с Трампом", так характеризует возможного участника переговоров Bloomberg.

"То, что Путин предпочитает полагаться в основном на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, которые будут представлять Россию на любых переговорах, вряд ли вызывает удивление. Кадровый выбор подчеркивает, насколько решительно настроен российский лидер добиться благоприятного исхода любых переговоров и, возможно, насколько мало изменились его требования в отношении Украины за три года", – делает вывод агентство.

Нужна конкретика

Политический аналитик Андрей Перла считает, что между Россией и США только начинается нормальный диалог, которого не было длительное время, поэтому делать прогнозы о содержании и возможном исходе переговоров пока рано.

"Можно сказать, что этот диалог начался с признания того, что Запад потерпел поражение – именно так следует понимать высказывания Трампа. Что касается возможных прогнозов о предстоящих переговорах, то пока нет какой-то конкретики с американской стороны. Дело сдвинется не раньше, чем наш противник в лице США эту конкретику как-то сформулирует – что-то предложит", – заявил он amic.ru.

Большинство прогнозов об исходе украинского конфликта собеседник считает спекуляцией:

"Это касается так называемой корейской ничьей – замораживание по так называемому корейскому варианту. Или полного признания требований России, или ликвидации украинского государства, или еще чего-то – это все предположения, абсолютно ничем не обоснованные на данный момент".

Время российско-американской встречи в верхах пока предсказать затруднительно. Во всяком случае издание Politico со ссылкой на собственные источники пишет, что делегация Белого дома уже отправилась в Саудовскую Аравию для первых встреч с представителями РФ. В ее составе советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Примечательно, что на первом этапе в переговорах не участвует спецпосланник на Украине Кит Келлог.

Источники издания сообщают, что в переговорном процессе не участвуют европейские представители, и в дальнейшем места за столом переговоров для них вряд ли найдутся.

Источники агентства Bloomberg уверяют, что встреча Путина и Трампа может произойти уже в феврале.

"Высокопоставленные представители России и США могут встретиться на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить проведение саммита с участием своих лидеров в конце месяца, на котором будет обсуждаться завершение конфликта на Украине", – говорится в публикации агентства.

Антон Орлов считает, что переговоры президентов произойдут чуть позднее:

"Полагаю, это случится в марте. Возможно, мы увидим какие-то рамочные соглашения. После предварительных договоренностей, возможно, будут долгосрочные – в конце апреля, или к 9 мая. Трампу нужны быстрые решения – это его подход. Как бизнесмен он понимает, что украинский конфликт не приносит материальных выгод его стране и пытается его завершить. Не исключено, что будущая встреча станет своеобразным прологом к нормализации отношений с США. Возможно, это произойдет в будущем. Но, конечно, не сейчас".

Дискуссии на "нижних этажах"

Встреча президентов необходима для начала официального диалога представителей двух стран, убежден политолог, руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

"Нужно конкретизировать хотя бы первичные рамочные договоренности, достигнутые в рамках недавнего телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, в рамках постоянных дискуссий, что ведутся вторыми и третьими уровнями наших элит – российской и американской. Эти дискуссии, кстати, не прекращались", – сообщил он amic.ru.

Переговоры могут состояться уже в апреле, считает эксперт:

"Центральной темой переговоров, конечно, станет украинский конфликт. Впрочем, в мире есть немало конфликтов, в урегулировании которых наши страны могут принять участие. Путин и Трамп обсудят, как обозначить снятие антироссийских санкций, как формировать новую систему транснациональной безопасности и ряд других".

Политолог Сергей Марков заявил amic.ru, что первая встреча Путина и Трампа принесет результат, но не по всем направлениям.