Сайты, продающие сигареты и вейпы, будут блокировать без решения суда

Законопроект уже приняли в Госдуме

29 января 2026, 16:08, ИА Амител

Вейп / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Начиная с марта в России будет введена система блокировки веб-сайтов, занимающихся реализацией табачных изделий и никотиносодержащей продукции, без необходимости предварительного обращения в суд. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной Думы Антон Немкин.

Он отметил, что данная мера позволит более оперативно пресекать нарушения, поскольку ранее судебное разбирательство по вопросу блокировки могло затягиваться на многие месяцы. Основная задача закона — ликвидировать один из главных путей, посредством которых несовершеннолетние приобретают сигареты и электронные испарители. Теперь владельцы онлайн-платформ и социальных сетей обязаны самостоятельно контролировать размещаемый контент, аналогично существующим правилам для онлайн-продажи алкогольной продукции.