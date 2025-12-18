Акцизы на сигареты, сигары и жевательный табак вырастут с 1 января 2026 года

Ставка на сигареты поднимется минимум до 4452 рублей за тысячу штук

18 декабря 2025, 10:29, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 января 2026 года в России повысятся акцизы на все виды табачной продукции. Соответствующий закон, предусматривающий ежегодную индексацию, уже подписал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Новые ставки на 2026 год:

сигареты и папиросы – не менее 4452 рублей за тысячу штук;

сигары – 351 рубль за штуку;

трубочный, курительный, жевательный табак – 5183 рубля за килограмм.

Как пояснил эксперт табачного рынка Евгений Федотов, ставки будут расти и в последующие годы. Например, в 2027-м минимальный акциз на тысячу сигарет составит уже 4630 рублей, а на килограмм трубочного табака – 5390 рублей.

Закон предусматривает, что акцизы на вредные для здоровья товары (к которым относится табачная продукция) индексируются на величину, превышающую прогнозируемую инфляцию. Ожидается, что за три года (2026–2028) бюджет получит от табачной и никотиновой индустрии около 3,4 триллиона рублей.