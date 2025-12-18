Акцизы на сигареты, сигары и жевательный табак вырастут с 1 января 2026 года
Ставка на сигареты поднимется минимум до 4452 рублей за тысячу штук
18 декабря 2025, 10:29, ИА Амител
С 1 января 2026 года в России повысятся акцизы на все виды табачной продукции. Соответствующий закон, предусматривающий ежегодную индексацию, уже подписал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Новые ставки на 2026 год:
-
сигареты и папиросы – не менее 4452 рублей за тысячу штук;
-
сигары – 351 рубль за штуку;
-
трубочный, курительный, жевательный табак – 5183 рубля за килограмм.
Как пояснил эксперт табачного рынка Евгений Федотов, ставки будут расти и в последующие годы. Например, в 2027-м минимальный акциз на тысячу сигарет составит уже 4630 рублей, а на килограмм трубочного табака – 5390 рублей.
Закон предусматривает, что акцизы на вредные для здоровья товары (к которым относится табачная продукция) индексируются на величину, превышающую прогнозируемую инфляцию. Ожидается, что за три года (2026–2028) бюджет получит от табачной и никотиновой индустрии около 3,4 триллиона рублей.
10:33:59 18-12-2025
И в чем новость. Государство в очередной раз , по просьбам трудящихся масс подняло цены на все разом.Все Акцизы вверх, на все остальное НДС -22%. Спасибо что пока Солнце на небе и воздух вокруг бесплатный.
10:46:37 18-12-2025
Витек (10:33:59 18-12-2025) Спасибо что пока Солнце на небе и воздух вокруг бесплатный... а прекратите подкидывать им идеи!
10:48:26 18-12-2025
Хорошее государство цены растут, а зарплаты нет, богатые богатеют бедные бледнеют.
11:36:39 18-12-2025
А продавать вейпы так и не запретили. О молодежи заботятся.