Сбер повысит средневзвешенные ставки по семейной ипотеке
Причина — высокая ключевая ставка
30 октября 2024, 07:45, ИА Амител
Ключи от квартиры / Фото: Maria Ziegler / unsplash.com
Сбер с 30 октября повышает ставки по семейной ипотеке со сверхлимитом денежных средств, пишет ТАСС.
Повышение составит 1-4 п.п. в зависимости от суммы кредита, а минимальная ставка – от 9,4 до 10% в зависимости от региона.
В банке отметили, что корректировка связана с высокой ключевой ставкой и ростом процентов по всем рыночным программам в банке.
Также напомнили, что сумма до утвержденного правительством лимита по семейной ипотеке оформляется по льготной ставке 6%, а сумма свыше лимита – по ставке банка.
25 октября Центробанк поднял ключевую ставку на 2 п.п. – с 19 до рекордных для России 21%.
08:00:17 30-10-2024
Все люди положили на вклад под 21% свои миллионы(родня так сделала). Как только упадут ставки по ипотеке, эти миллионы людей побегут покупать квартиры.
И что это будет? Цены еа квартиры опять в космос улетят?
09:18:16 30-10-2024
Гость (08:00:17 30-10-2024) Все люди положили на вклад под 21% свои миллионы(родня так с... Да зачем же. Можно просто сказать - извините, ваших денег у нас уже нет, но вы держитесь. Забыли, сколько раз такое уже проворачивали?)
11:32:41 30-10-2024
Гость (09:18:16 30-10-2024) Да зачем же. Можно просто сказать - извините, ваших денег у ... И сколько раз это было? При Павлове последний раз так деньги отнимали. Аааа, да, забыл - пенсионный же возраст повысили. То есть тоже какбы отняли)
12:37:08 30-10-2024
Гость (11:32:41 30-10-2024) И сколько раз это было? При Павлове последний раз так деньги... Вам название "Элин-банк" ни о чем не говорит?) А не помните, как можно было деньги контрагенту через банк отправить, или там налоги - а они не дошли. И все, нетути ваших денег. И никто, абсолютно никто не уиноват. Да много чего было, просто кидок со вкладами был самым массовым и коснулся тогда почти всех. А так в каждом городе были и свои погремушки. Да что далеко ходить - операции с валютой государство ограничило? Ограничило. Есть гарантии, что то же самое не коснется рублевых вкладов?
12:39:02 30-10-2024
Гость (08:00:17 30-10-2024) Все люди положили на вклад под 21% свои миллионы(родня так с... Так и будет. Только деньги обесценятся.
08:05:02 30-10-2024
Чем хуже ситуации, тем больше разных терминов появляется "медианная зарплата" вместо средней
"Средневзвешенная ставка" теперь вот ещё
09:17:15 30-10-2024
Гость (08:05:02 30-10-2024) Чем хуже ситуации, тем больше разных терминов появляется "ме... Так термин "медианная зарплата" как раз лучше отражает текущее положение дел, чем мифическая "средняя") Вы бы, прежде чем писать ересь, что-то почитали для интереса.
10:56:43 30-10-2024
Гость (08:05:02 30-10-2024) Чем хуже ситуации, тем больше разных терминов появляется "ме... чего там сложного? Чтоб повысить среднюю зарплату можно просто выплатить начальству больше, а чтобы поднять медианную нужно всем поднять зарплату.