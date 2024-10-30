Сбер повысит средневзвешенные ставки по семейной ипотеке

Причина — высокая ключевая ставка

30 октября 2024, 07:45, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: Maria Ziegler / unsplash.com

Сбер с 30 октября повышает ставки по семейной ипотеке со сверхлимитом денежных средств, пишет ТАСС.

Повышение составит 1-4 п.п. в зависимости от суммы кредита, а минимальная ставка – от 9,4 до 10% в зависимости от региона.

В банке отметили, что корректировка связана с высокой ключевой ставкой и ростом процентов по всем рыночным программам в банке.

Также напомнили, что сумма до утвержденного правительством лимита по семейной ипотеке оформляется по льготной ставке 6%, а сумма свыше лимита – по ставке банка.

25 октября Центробанк поднял ключевую ставку на 2 п.п. – с 19 до рекордных для России 21%.