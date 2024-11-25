В России может появиться ипотека для врачей и учителей

Совфед хочет создать новые ипотечные программы

25 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Ключи / Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

Летом 2025 года в России может появиться льготная ипотека для врачей, учителей и других госслужащих под 12%. Об этом "Газете.ru" рассказала сенатор Ольга Епифанова.

"Размер фиксированной ставки в этом случае может составить 12%. По замыслу, разницу с ключевой ставкой должны будут компенсировать из бюджета", – отметила Епифанова.

Такая программа будет действовать в экспериментальном режиме с 15 июля 2025 года до 1 февраля 2027-го. Сенатор также рассказала, что в следующем году могут заработать новые программы льготной ипотеки, которые затронут наиболее важные отрасли науки и промышленности – космос и ОПК.

Епифанова рассказала, что власти могут пересмотреть программу "Сельская ипотека", поскольку многие просто покупают жилье рядом с крупными городами.

"На фоне высокой ключевой ставки и растущих расходов государству целесообразнее заниматься обслуживанием уже выданных ипотечных кредитов вместо выдачи новых", – считает сенатор.

Епифанова рассказала, что с января 2025 года в России начнет действовать "Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков". Он должен решить проблему искусственного завышения стоимости жилья.

Ранее Епифанова рассказала, что россиянам нужно выходить на пенсию по старости на пять лет позже, чтобы увеличить размер выплат.