Кардиолог рассказал, какой пульс является нормой и при каких значениях бежать к врачу

Самая частая причина смерти в России — сердечно-сосудистые заболевания. По этой причине важно наблюдать за здоровьем своего сердца и сосудов, отслеживая основные показатели нашего "мотора"

19 августа 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Самая частая причина смерти в России — сердечно-сосудистые заболевания. По этой причине важно наблюдать за здоровьем своего сердца и сосудов, отслеживая основные показатели нашего "мотора". К числу критически важных показателей относится пульс, однако не все знают, какой он должен быть в норме и что делать с повышениями или понижениями сердечных сокращений. Разобраться в этом смог "Секрет фирмы" вместе с врачом-кардиологом сервиса доказательной медицины DocMa Екатериной Шиготаровой.

Что такое пульс и его норма

Под пульсом понимают колебание стенки артерий в ответ на выброс крови при сокращении сердечной мышцы. Зачастую врачи определяют пульс, устанавливая частоту сердечных сокращений (ЧСС), то есть количество ударов сердца в минуту. По словам Шиготаровой, в норме он составляет от 60 до 100 ударов в минуту.

При этом пульс не постоянная величина: во время физической активности он выше, а во время отдыха — ниже. При этом пульс у разных людей в одних обстоятельствах может быть одинаковым.

При этом пульс не зависит от артериального давления. В частности, во время тренировки давление остаётся прежним, а пульс учащается, чтобы сосуды в период активности транспортировали больше крови.

Пульс меняется с возрастам. В первые месяцы жизни человека он может составлять от 70 до 190 ударов в минуту. От месяца до года — от 80 до 160 ударов в минуту. Постепенно он замедляется и к 10 годам составляет уже "взрослую" норму — от 60 до 100 ударов в минуту.

"Также частота пульса связана с регуляцией автономной нервной системы. У молодых людей превалирует симпатическая нервная система — пульс чаще; в пожилом возрасте преобладает влияние парасимпатической нервной системы — пульс ниже", — подчеркнула Шиготарова.

Разница есть и из-за пола. У женщин пульс обычно чаще на 5-7 ударов, чем у мужчин. Это связано с размером женского сердца — оно меньше, и из-за этого должно работать чаще.

Как пульс опасен для здоровья

Если ЧСС ниже 60 ударов в минуту, то у человека фиксируется брадикардия. В норме она может быть у спортсменов и у тех людей, кто активно тренируется. Однако чаще это состояние говорит о заболеваниях сердца, щитовидной железы и нервной системы, электролитных расстройствах и отравлениями.

Частный пульс, или тахикардия, фиксируется при частоте сердечных сокращений свыше 100. У нее тоже немало причин, в том числе и вполне обычных — физическая нагрузка, курение, стресс, употребление кофе, тоников или алкоголя. Также это состояние наблюдается у беременных, людей с избыточной массой тела и пациентов с хронической бессонницей.

"Нормально и появление тахикардии в жару, при долгом нахождении в душном помещении, обезвоживании, повышении температуры тела", — подчеркнула Шиготарова.

При этом тахикардия может быть и симптомом серьезных патологий. Это заболевания сердца, анемия, кровопотеря, интоксикация, гипотериоз и других. Вызывают увеличение ЧСС и различные лекарства и бады.

Что делать, чтобы нормализовать пульс

В первую очередь обратиться к врачу — он поможет выявить причину брадикардии или тахикардии. А если редкий или частый пульс появился внезапно и сопровождается тревожными симптомами, например, обмороком, предобморочным состоянием, головокружением, выраженным снижением давления, бледностью кожных покровов, профузным (то есть внезапным и обильным) потоотделением, то стоит вызвать скорую помощь.

Если серьезных заболеваний нет, то можно самостоятельно бороться с тахикардией. Для этого стоит плавать, кататься на велосипеде, ходить в быстром теле, снижать массу тела, отказываться от курение. Также поможет достаточный сон и отказ от кофе и других кофеинсодержащих напитков. Также стоит наблюдать и за водным балансом.