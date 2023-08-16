Врачи рассказали, что слезы делают нас счастливыми

Они помогают выводить стресс и вырабатывают приятные гормоны

16 августа 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Теледоктор Елена Малышева и ее коллега Михаил Коновалов рассказали о том, почему слезы полезны для человеческого организма.

В программе "Жить здорово!" ведущие заявили, что вместе со слезами из организма человека выводится гормон стресса кортизол. Также во время плача человеческий организм вырабатывает серотонин – гормон счастья.

Кроме того, слезы имеют антибактериальный эффект за счет того, что в них содержится лизоцим, напрямую влияющий на микробы и бактерии.