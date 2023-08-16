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Врачи рассказали, что слезы делают нас счастливыми

Они помогают выводить стресс и вырабатывают приятные гормоны

16 августа 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Теледоктор Елена Малышева и ее коллега Михаил Коновалов рассказали о том, почему слезы полезны для человеческого организма.

В программе "Жить здорово!" ведущие заявили, что вместе со слезами из организма человека выводится гормон стресса кортизол. Также во время плача человеческий организм вырабатывает серотонин – гормон счастья. 

Кроме того, слезы имеют антибактериальный эффект за счет того, что в них содержится лизоцим, напрямую влияющий на микробы и бактерии. 

Здоровье телевидение Мнения экспертов

Комментарии 2

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Гость

15:09:49 16-08-2023

Вот оно что! Значит с каждым днем, приезжая на заправку и видя дорожающий бензин, просто нефятные миллиардеры делают меня счастливее?

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Гость

16:50:30 16-08-2023

Гость (15:09:49 16-08-2023) Вот оно что! Значит с каждым днем, приезжая на заправку и ви... а ты прям плачешь?

  -2 Нравится
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