Секреты ДНК и микромира. Барнаульские школьники попробовали себя в роли ученых

Исследования проходили в рамках смен научного лагеря BioCamp АлтГУ

24 декабря 2024, 18:23, ИА Амител

Занятия в лагере BioCamp / Фото: АлтГУ

Каникулы – это время для отдыха, приключений и открытий. Некоторые школьники из Барнаула проводят их не в праздном безделье, а в научной лаборатории, занимаясь исследованиями в области ДНК, микромира и генетики. Почувствовать себя настоящими учеными ребята седьмых-десятых классов смогли на базе лабораторий Института биологии и биотехнологий Алтайского государственного университета (АлтГУ). Там прошел необычный научно-исследовательский лагерь BioCamp*. И хотя смены были летними, эмоций и знаний ребятам хватит на весь учебный год.

Открывая тайны биологии

Лагерь хоть и детский, но работает в формате общеобразовательных и научно-исследовательских летних программ. Школьники там не просто слушали лекции, а погрузились в мир науки, работая бок о бок с молодыми научными сотрудниками университета.

Первую неделю посвятили знакомству с различными областями биологии. Ребята посетили Центр биотехнологии, где узнали о современных методах возрождения хмелеводства и увидели весь цикл выращивания растений в пробирках.

В инжиниринговом центре "ПромБиотех" и Центре рекомбинантных технологий им рассказали и показали, как создают лекарства и вакцины.

Под руководством председателя комиссии ЕГЭ по биологии Алтайского края Елены Шапетько юные исследователи учились решать задания ЕГЭ и ОГЭ, а также на практике изучали некоторые важные темы из окружающего мира. А на лабораторных занятиях по молекулярной биологии ребята узнали, как выделять ДНК, проводить ПЦР и электрофорез, а также определяли свою предрасположенность к различным видам спорта.

Изучая физиологию растений, они узнали о содержании нитратов в продуктах питания, а в ходе занятий по микробиологии – о микроорганизмах. Ребята пробовали производить посевы на питательные среды и определяли, сколько бактерий обитает на руках и экранах смартфонов.

Занятия в лагере BioCamp / Фото: АлтГУ

Просто о сложном

Но BioCamp – это не только наука. Молодые преподаватели АлтГУ провели для ребят "Биотурнир" с олимпиадными задачками, познакомили с удивительными фактами во время "Биоквиза", а в игре "Биомафия" показали, как можно применять знания по биологии на практике .

Первая неделя лагеря закончилась совместной поездкой на страусиное ранчо и выпускным днем в ботаническом саду классического университета. Там ребята познакомились с Лабораторией биоинженерии, узнали, как охотятся с соколами в Лаборатории редких птиц "Алтай-Фалькон", и попробовали себя в не менее интересной роли – агрономов.

Собственные научные исследования

Вторую неделю лагеря посвятили собственным научным исследованиям. Школьники могли выбрать направление, ставить задачи и проводить эксперименты.

Например, "микробиологи" исследовали сапробность воды из водоемов Барнаула, "физиологи растений" проводили биохимический анализ фруктов и овощей, а "генетики" (чье направление оказалось самым востребованным) учились делать микропрепараты и считать хромосомы.

С помощью ДНК-анализа они выяснили, какие сорта яблок можно хранить до следующего лета. Также узнали, как компьютерные технологии помогают современным биологам, и попытались сами по генетической последовательности определить, кто является близким родственником алтайского марала.

Вторая неделя прошла не менее интересно и плодотворно, чем первая, и завершилась мастер-классами. После чего школьники оформили результаты своих исследований в проекты и опубликовали в журнале "Юный ученый".

Напомним, в октябре АлтГУ провел масштабный краевой фестиваль "ПРОрасти в АГУ". Его адресовали школьникам всех классов, а также тем, кто интересовался миром науки. Фестиваль длился два дня. В разных институтах вуза для ребят провели увлекательные мероприятия, например, семинар и мастер-класс "Знакомые незнакомцы", в рамках которого дети узнали, как выглядит еда до того, как попала на стол, открыли неожиданные факты о культурных растениях. А еще – семинар и мастер-класс "Это загадочное слово "ДНК", где не только поведали о молекуле, но и предоставили возможность попробовать самостоятельно ее выделить из растительного материала.

*BioCamp ("БиоКамп")